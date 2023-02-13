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обновлено 11:50

В Перми могут закрыться два кинотеатра «Синема Парк»

Кинозалы «Синема Парк» в кинотеатре «Кристалл» прекратят работу. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на свои источники, последние сеансы должны состояться 27 февраля. Также, по информации издания, закроется расположенный в здании «Кристалла» боулинг.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что «Кристалл» рассматривается в качестве площадки для размещения регионального центра молодежи. Директор владеющей зданием кинотеатра ГК «Панорама» Станислав Мухутдинов пояснил «Ъ-Прикамье», что закрытие кинозалов с этим не связано. «Арендатор предложил изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры. Нам это неинтересно. Поэтому стороны приняли решение расторгнуть договоры аренды по обоим объектам. Соглашение находится в стадии согласования, но с большой долей вероятности “Синема Парк” из “Кристалла” и ТРК “Колизей Синема” уйдет»,— заявил господин Мухутдинов.

В 2016 году сеть кинотеатров «Синема Парк» приобрела у пермского бизнесмена Александра Флегинского компанию Very Velly, управлявшую многозальными кинокомплексами в кинотеатре «Кристалл» и ТРК «Колизей Cinema». В сделку вошел операционный бизнес вместе с проданным брендом, однако сами кинотеатры остались в собственности предпринимателя. В 2019 году господин Флегинский пытался расторгнуть договоры аренды кинозалов в суде, чтобы вернуться к самостоятельному кинопоказу, однако добиться этого ему не удалось.

В прошлом году АО «Синема Парк» добивалось в суде снижения платы за аренду помещений в «Кристалле» и ТРК «Колизей Синема», но в удовлетворении требований компании было отказано.

Всего в Перми сейчас работает четыре кинотеатра «Синема Парк»: в «Кристалле», ТРК «Колизей Синема», ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета».

О том, что в здании «Кристалла» может разместиться региональный центр молодежи, стало известно в конце января. При этом в пресс-службе правительства Пермского края отмечали, что это только один из обсуждаемых вариантов.

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