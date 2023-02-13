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Коммерсантъ FM
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Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла

В акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 балла, следует из данных Единой геофизической службы РАН. Землетрясение зарегистрировано в 16:56 по местному времени (8:56 мск).

Эпицентр находился в 59 км южнее необитаемого острова Симушир, очаг располагался на глубине 101 км. Толчки не ощущались на самом крупном острове Курильской гряды Итуруп, пояснила «РИА Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Курильские острова находятся в зоне сейсмической активности, там регулярно происходят землетрясения. Последнее крупное землетрясение магнитудой 8,1 в регионе произошло 4 октября 1994 года, в зоне бедствия оказалось около 22 тыс. человек.

Олеся Павленко

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