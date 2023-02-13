Работа временного регоператора по вывозу ТКО в Новосибирске находится под контролем после жалоб на вывоз мусора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проконтролировать регоператора МУП «САХ» по вывозу ТКО, который в феврале 2023 года был определен как временный. По словам главы региона, необходимо обеспечить бесперебойное функционирование служб по вывозу ТКО, в ходе смены регионального оператора. «Отслеживайте ситуацию, переход должен быть плавный, без сбоев. Чтобы новая организация - региональный оператор - не сталкивалась с какими-либо массовыми проблемами», – заявил Андрей Травников.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов считает, что ситуация с вывозом бытового мусора находится на контроле, зафиксированы лишь локальные нарушения в части транспортировки крупногабаритных отходов в Баганском и Коченевском районах, а также Новосибирске. «Системных сбоев в работе не допущено», - подчеркнул он.

В начале февраля 2022 года в Новосибирской области временно был избран новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – «Спецавтохозяйство» (САХ). Прежний регоператор ООО «Экология Новосибирск» с 11 февраля 2023 года по приказу минЖКХ региона лишен этого статуса. Министерством начата подготовка документации для проведения конкурсного отбора по выбору регионального оператора на постоянной основе.

ООО «Экология-Новосибирск» была регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. В октябре 2022 года в компании введено внешнее управление из-за долгов, которые сама она годом ранее оценивала в 1,9 млрд руб., однако в середине января 2023 года кредиторы проголосовали за переход к процедуре конкурсного производства. Примерно тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в связи с неисполнением регоператором договорных обязательств.

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Лолита Белова