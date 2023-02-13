В Турции реакция официальных властей на катастрофу спровоцировала рост оппозиционных настроений. Как пишет Politico, администрацию Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняют в том, что выделенный на борьбу со стихийными бедствиями бюджет в последние годы тратился на строительство дорог. Проектами руководило правительство. Также возникают претензии к строительству и проверке зданий. Из-за дефектов в упавших домах арестованы более 80 человек, передают СМИ. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич размышляет, как мощнейшее за последние десятилетия землетрясение может сказаться на турецком президенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

13 февраля в Турции коалиция из шести оппозиционных партий должна объявить единого кандидата на пост главы государства, который составит конкуренцию Реджепу Тайипу Эрдогану. Во всяком случае, так планировалось до землетрясения на юго-востоке страны. Теперь все карты смешаны, и вряд ли кто-то в эти дни возьмется всерьез прогнозировать, каковы будут результаты президентских и парламентских выборов. Да и состоятся ли они 14 мая?

Мощные подземные толчки не первый раз вмешиваются в карьеру турецкого лидера. В начале века его Партия справедливости и развития впервые победила во многом на волне недовольства граждан после землетрясения 1999 года. Выходит, что классический «черный лебедь» в виде природной катастрофы 20 лет назад помог господину Эрдогану взять власть в стране, а сегодня может поспособствовать закату его карьеры.

Только верится в это с трудом. За два десятилетия правления ситуация не раз выглядела критической, но никакие кризисы, протесты, скандалы и даже попытка военного переворота не смогли затмить его имидж победителя.

Вот и к нынешним выборам Реджеп Тайип Эрдоган начал готовиться загодя. В 2022 году снизил электоральный барьер с 10% до 7%, чтобы обеспечить прохождение в парламент союзников из Партии националистического движения, пообещал массу подарков населению, включая досрочный выход на пенсию и чуть ли не прощение долгов по налоговым задолженностям.

Не забыл и о противниках — сначала подвел под уголовный срок за некорректное высказывание популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а потом перенес выборы с июня на май, чтобы лишить противников времени на агитацию. В результате последние месяцы, несмотря на бушующую в стране инфляцию и падение национальной валюты, его рейтинги начали показывать положительную динамику. И вдруг землетрясение.

До 6 февраля казалось, что предвыборная кампания будет крутиться вокруг проблем экономики и беженцев. Сегодня повестка изменилась. Глава Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу уже обвинил правительство в коррупционных схемах при раздаче лицензий на строительство и растрате денег, предназначенных для подготовки к природным бедствиям. Кроме того, в последние годы оппозиция не раз публично предлагала создание специальной комиссии по контролю над укреплением инфраструктуры, но инициативы всякий раз торпедировались коалицией.

В пострадавших провинциях проживают в основном сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана. От того, как они оценят действия руководства страны до и после катастрофы, во многим и зависит исход гонки.

Времени остается совсем мало, однако, по мнению аналитиков, перенос даты голосования может негативно сказаться на перспективах как президента, так и его партии. Хотя при этом большинство экспертов уверены, что господин Эрдоган до последнего будет следить за раскладом сил и в случае чего отменит, отложит или еще каким-нибудь образом переиграет ситуацию в свою пользу. Впрочем, так всегда говорят про авторитарных политиков. Вплоть до момента их поражения.

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