В Турции реакция официальных властей на катастрофу спровоцировала рост оппозиционных настроений. Как пишет Politico, администрацию Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняют в том, что выделенный на борьбу со стихийными бедствиями бюджет в последние годы тратился на строительство дорог. Проектами руководило правительство. Также возникают претензии к строительству и проверке зданий. Из-за дефектов в упавших домах арестованы более 80 человек, передают СМИ. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич размышляет, как мощнейшее за последние десятилетия землетрясение может сказаться на турецком президенте.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
13 февраля в Турции коалиция из шести оппозиционных партий должна объявить единого кандидата на пост главы государства, который составит конкуренцию Реджепу Тайипу Эрдогану. Во всяком случае, так планировалось до землетрясения на юго-востоке страны. Теперь все карты смешаны, и вряд ли кто-то в эти дни возьмется всерьез прогнозировать, каковы будут результаты президентских и парламентских выборов. Да и состоятся ли они 14 мая?
Мощные подземные толчки не первый раз вмешиваются в карьеру турецкого лидера. В начале века его Партия справедливости и развития впервые победила во многом на волне недовольства граждан после землетрясения 1999 года. Выходит, что классический «черный лебедь» в виде природной катастрофы 20 лет назад помог господину Эрдогану взять власть в стране, а сегодня может поспособствовать закату его карьеры.
Только верится в это с трудом. За два десятилетия правления ситуация не раз выглядела критической, но никакие кризисы, протесты, скандалы и даже попытка военного переворота не смогли затмить его имидж победителя.
Вот и к нынешним выборам Реджеп Тайип Эрдоган начал готовиться загодя. В 2022 году снизил электоральный барьер с 10% до 7%, чтобы обеспечить прохождение в парламент союзников из Партии националистического движения, пообещал массу подарков населению, включая досрочный выход на пенсию и чуть ли не прощение долгов по налоговым задолженностям.
Не забыл и о противниках — сначала подвел под уголовный срок за некорректное высказывание популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а потом перенес выборы с июня на май, чтобы лишить противников времени на агитацию. В результате последние месяцы, несмотря на бушующую в стране инфляцию и падение национальной валюты, его рейтинги начали показывать положительную динамику. И вдруг землетрясение.
До 6 февраля казалось, что предвыборная кампания будет крутиться вокруг проблем экономики и беженцев. Сегодня повестка изменилась. Глава Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу уже обвинил правительство в коррупционных схемах при раздаче лицензий на строительство и растрате денег, предназначенных для подготовки к природным бедствиям. Кроме того, в последние годы оппозиция не раз публично предлагала создание специальной комиссии по контролю над укреплением инфраструктуры, но инициативы всякий раз торпедировались коалицией.
В пострадавших провинциях проживают в основном сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана. От того, как они оценят действия руководства страны до и после катастрофы, во многим и зависит исход гонки.
Времени остается совсем мало, однако, по мнению аналитиков, перенос даты голосования может негативно сказаться на перспективах как президента, так и его партии. Хотя при этом большинство экспертов уверены, что господин Эрдоган до последнего будет следить за раскладом сил и в случае чего отменит, отложит или еще каким-нибудь образом переиграет ситуацию в свою пользу. Впрочем, так всегда говорят про авторитарных политиков. Вплоть до момента их поражения.
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