И в Турции нет порядка

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На фоне внешнеполитического конфликта, вызванного угрозами Турции заблокировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуация внутри самой республики тоже накаляется. Власти Турции пообещали подать в суд на главу оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, который накануне высказал беспрецедентно жесткие обвинения в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам оппозиционера, глава государства тайно выводит деньги в США и даже подготовил для себя план побега на случай эскалации. Турецкие политики начинают готовиться к парламентским и президентским выборам, которые запланированы на 2023 год, но в связи с ухудшающимся экономическим положением страны могут пройти раньше срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу

Фото: Murad Sezer, Reuters Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу

Фото: Murad Sezer, Reuters

Турецкая оппозиция во главе с Республиканской народной партией (РНП) страны развернула полномасштабное наступление на главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Как заявил во вторник лидер РНП Кемаль Кылычдароглу, у него есть документы, подтверждающие, что господин Эрдоган вместе с членами своей семьи через подставные фонды выводит миллионы долларов в США, а также разработал специальный план на случай необходимости быстро покинуть страну.

Сначала об этом Кемаль Кылычдароглу заявил с парламентской трибуны, а затем обнародовал в Twitter видеозапись с подробностями.

Утверждается, что речь идет о фондах Ensar и TURGEV, через которые президент Эрдоган якобы вывел в США около 1 млрд турецких лир (3,6 млрд руб.).

«Почему Америка? Вы думаете, те, кто превратил страну в Катар (видимо, намек на то, что Катар — монархия.— “Ъ”), пойдут в Катар? Они знают, что в этих странах нет закона. Они (катарцы.— “Ъ”) просто вышлют их первым же самолетом»,— заверил политик.

В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на эти обвинения отреагировали незамедлительно. «ПСР предпримет необходимые правовые инициативы в ответ на клевету»,— заявил в эфире государственного телеканала TRT пресс-секретарь партии Омер Челик. По его словам, оппозиционеры просто пытаются дестабилизировать обстановку в стране на фоне приближения парламентских и президентских выборов. Они должны пройти еще нескоро — в июне 2023 года, но в стране все чаще говорят о возможности проведения досрочного голосования.

Неделю назад, 18 мая, господин Кылычдароглу высказал другое обвинение в адрес президента Эрдогана: что он якобы руководит известной турецкой частной военной компанией (ЧВК) Sadat.

Республиканская народная партия даже инициировала парламентское расследование по этому поводу, утверждая: силовой ресурс этой ЧВК может быть использован в ходе следующих выборов. На это, в свою очередь, ответил сам Реджеп Тайип Эрдоган. «Sadat — компания в военной сфере, созданная в 2012 году. Она работает в постколониальных государствах (Африки.— “Ъ”). Никаких связей с руководством компании у меня нет, и говорить об этом — проявлять неуважение. Твоя очередная ложь не пройдет»,— заявил президент Турции, обращаясь к Кемалю Кылычдароглу.

Еще одно важное событие, произошедшее на днях с турецкой оппозицией,— это недавний арест главы стамбульского отделения РНП Джанан Кафтанжиоглу. Именно ей в заслугу ставят победу на выборах мэра Стамбула в 2019 году кандидата от РНП Экрема Имамоглу. Ее приговорили к четырем годам и 11 месяцам тюрьмы за «оскорбление президента», что привело к масштабным митингам, организованным партией.

«С недавнего времени оппозиционерам удалось перехватить у властей повестку дня, то есть это власти вынуждены отвечать на их высказывания, а не наоборот,— заявил “Ъ” тюрколог Яшар Ниязбаев, автор Telegram-канала "Повестка дня Турции".— У Кылычдароглу есть причины говорить о якобы готовящемся побеге Эрдогана. Он полагает, что власти могут перенести выборы уже на этот год, ведь если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться и дальше, то голосование лучше провести как можно раньше». Напомним, что курс лиры, который в конце прошлого года удалось стабилизировать за счет беспрецедентных мер поддержки, вновь стал неуклонно снижаться.

При этом, как отметил Яшар Ниязбаев, сценарий с досрочными выборами «будет возможен лишь в случае, если произойдет событие, которое хотя бы на короткое время повысит уровень доверия к Эрдогану».

Таким событием, по мнению эксперта, например, мог бы стать успех посреднической миссии Турции в переговорах Украины и России.

Еще один возможный козырь Реджепа Тайипа Эрдогана, по мнению господина Ниязбаева,— новая военная операция, которую турецкий лидер начинает в Сирии, чтобы создать на севере этой страны «зону безопасности» глубиной в 30 км. «Провластные политологи на государственных телеканалах наверняка будут интерпретировать это как возвращение территорий Османской империи, утраченных в начале ХХ века,— считает эксперт.— В состав Турции эти районы принимать, конечно, не будут, но по опыту можно сказать, что там сразу же введут в оборот турецкую лиру, начнут работать турецкие мобильные операторы и другие компании. А это то, что нужно турецким националистам, которые голосуют за Эрдогана».

Сейчас же, как отметил собеседник “Ъ”, националисты «распространяют конспирологические идеи, что действия оппозиции — это ответ Запада на нежелание Эрдогана принимать в НАТО Финляндию и Швецию». «Но эта мысль странная: турецкую оппозицию нельзя назвать прозападной»,— резюмировал господин Ниязбаев.

На текущий момент рейтинги господина Эрдогана и его партии едва ли можно назвать высокими, хотя данные в различных социологических службах значительно отличаются.

Например, о готовности проголосовать за ПСР, если выборы пройдут в это воскресенье, заявляют от 26% до 36% турок. Хотя даже если верить наилучшему для власти прогнозу, то правящей коалиции, которая состоит из ПСР и Партии националистического движения, не получится вновь завоевать абсолютное большинство мандатов.

Кирилл Кривошеев