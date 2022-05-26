Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И в Турции нет порядка

Главный противник Реджепа Тайипа Эрдогана обвинил его в выводе из страны 1 млрд лир

На фоне внешнеполитического конфликта, вызванного угрозами Турции заблокировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуация внутри самой республики тоже накаляется. Власти Турции пообещали подать в суд на главу оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, который накануне высказал беспрецедентно жесткие обвинения в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам оппозиционера, глава государства тайно выводит деньги в США и даже подготовил для себя план побега на случай эскалации. Турецкие политики начинают готовиться к парламентским и президентским выборам, которые запланированы на 2023 год, но в связи с ухудшающимся экономическим положением страны могут пройти раньше срока.

Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу

Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу

Фото: Murad Sezer, Reuters

Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу

Фото: Murad Sezer, Reuters

Турецкая оппозиция во главе с Республиканской народной партией (РНП) страны развернула полномасштабное наступление на главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Как заявил во вторник лидер РНП Кемаль Кылычдароглу, у него есть документы, подтверждающие, что господин Эрдоган вместе с членами своей семьи через подставные фонды выводит миллионы долларов в США, а также разработал специальный план на случай необходимости быстро покинуть страну.

Сначала об этом Кемаль Кылычдароглу заявил с парламентской трибуны, а затем обнародовал в Twitter видеозапись с подробностями.

Утверждается, что речь идет о фондах Ensar и TURGEV, через которые президент Эрдоган якобы вывел в США около 1 млрд турецких лир (3,6 млрд руб.).

«Почему Америка? Вы думаете, те, кто превратил страну в Катар (видимо, намек на то, что Катар — монархия.— “Ъ”), пойдут в Катар? Они знают, что в этих странах нет закона. Они (катарцы.— “Ъ”) просто вышлют их первым же самолетом»,— заверил политик.

В правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на эти обвинения отреагировали незамедлительно. «ПСР предпримет необходимые правовые инициативы в ответ на клевету»,— заявил в эфире государственного телеканала TRT пресс-секретарь партии Омер Челик. По его словам, оппозиционеры просто пытаются дестабилизировать обстановку в стране на фоне приближения парламентских и президентских выборов. Они должны пройти еще нескоро — в июне 2023 года, но в стране все чаще говорят о возможности проведения досрочного голосования.

Неделю назад, 18 мая, господин Кылычдароглу высказал другое обвинение в адрес президента Эрдогана: что он якобы руководит известной турецкой частной военной компанией (ЧВК) Sadat.

Республиканская народная партия даже инициировала парламентское расследование по этому поводу, утверждая: силовой ресурс этой ЧВК может быть использован в ходе следующих выборов. На это, в свою очередь, ответил сам Реджеп Тайип Эрдоган. «Sadat — компания в военной сфере, созданная в 2012 году. Она работает в постколониальных государствах (Африки.— “Ъ”). Никаких связей с руководством компании у меня нет, и говорить об этом — проявлять неуважение. Твоя очередная ложь не пройдет»,— заявил президент Турции, обращаясь к Кемалю Кылычдароглу.

Еще одно важное событие, произошедшее на днях с турецкой оппозицией,— это недавний арест главы стамбульского отделения РНП Джанан Кафтанжиоглу. Именно ей в заслугу ставят победу на выборах мэра Стамбула в 2019 году кандидата от РНП Экрема Имамоглу. Ее приговорили к четырем годам и 11 месяцам тюрьмы за «оскорбление президента», что привело к масштабным митингам, организованным партией.

«С недавнего времени оппозиционерам удалось перехватить у властей повестку дня, то есть это власти вынуждены отвечать на их высказывания, а не наоборот,— заявил “Ъ” тюрколог Яшар Ниязбаев, автор Telegram-канала "Повестка дня Турции".— У Кылычдароглу есть причины говорить о якобы готовящемся побеге Эрдогана. Он полагает, что власти могут перенести выборы уже на этот год, ведь если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться и дальше, то голосование лучше провести как можно раньше». Напомним, что курс лиры, который в конце прошлого года удалось стабилизировать за счет беспрецедентных мер поддержки, вновь стал неуклонно снижаться.

При этом, как отметил Яшар Ниязбаев, сценарий с досрочными выборами «будет возможен лишь в случае, если произойдет событие, которое хотя бы на короткое время повысит уровень доверия к Эрдогану».

Таким событием, по мнению эксперта, например, мог бы стать успех посреднической миссии Турции в переговорах Украины и России.

Еще один возможный козырь Реджепа Тайипа Эрдогана, по мнению господина Ниязбаева,— новая военная операция, которую турецкий лидер начинает в Сирии, чтобы создать на севере этой страны «зону безопасности» глубиной в 30 км. «Провластные политологи на государственных телеканалах наверняка будут интерпретировать это как возвращение территорий Османской империи, утраченных в начале ХХ века,— считает эксперт.— В состав Турции эти районы принимать, конечно, не будут, но по опыту можно сказать, что там сразу же введут в оборот турецкую лиру, начнут работать турецкие мобильные операторы и другие компании. А это то, что нужно турецким националистам, которые голосуют за Эрдогана».

Как шведы и финны уговаривали турок пустить их в НАТО

Сейчас же, как отметил собеседник “Ъ”, националисты «распространяют конспирологические идеи, что действия оппозиции — это ответ Запада на нежелание Эрдогана принимать в НАТО Финляндию и Швецию». «Но эта мысль странная: турецкую оппозицию нельзя назвать прозападной»,— резюмировал господин Ниязбаев.

На текущий момент рейтинги господина Эрдогана и его партии едва ли можно назвать высокими, хотя данные в различных социологических службах значительно отличаются.

Например, о готовности проголосовать за ПСР, если выборы пройдут в это воскресенье, заявляют от 26% до 36% турок. Хотя даже если верить наилучшему для власти прогнозу, то правящей коалиции, которая состоит из ПСР и Партии националистического движения, не получится вновь завоевать абсолютное большинство мандатов.

Кирилл Кривошеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...