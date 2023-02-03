В Туве выявлен второй на территории России случай заражения «кракеном»

В России зарегистрирован второй по счету официально зарегистрированный случай заболевания подвариантом «омикрона» XBB 1.5 «кракен». По сообщению Роспотребнадзора, он выявлен в Туве. Как уточнили в ведомстве, заболевший переносит инфекцию без тяжелых последствий, в легкой форме.

«Подвариант XBB 1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным», - отметили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор сообщил, что все сведения о циркуляции вариантов коронавируса загружаются в национальную базу данных VGARus. На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса.

Новый вариант «омикрона» XBB.1.5, получивший название «кракен», впервые был замечен в октябре в США и привлек внимание исследователей способностью сверхбыстро передаваться от человека к человеку. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове ранее заявляла, что организация обеспокоена стремительным распространением XBB.1.5, особенно в некоторых странах Европы и Северной Америки. В России первый случай заражения «кракеном» обнаружен у жительницы Пензенской области в январе 2023 года.

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Лолита Белова