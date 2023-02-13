Миллиарды останутся по ту сторону Атлантики

Европейский ответ на субсидирование американских производителей в рамках акта по борьбе с инфляцией пока предполагает лишь облегчение регулирования и доступа к общеевропейскому финансированию для компаний, работающих в области зеленых технологий. Эти меры, ранее предложенные Еврокомиссией, были включены в коммюнике по итогам саммита глав стран ЕС, прошедшего 9–10 февраля. Торговый блок ЕС продолжает попытки договориться с США о выравнивании условий конкуренции, однако американский акт предусматривает преимущественно финансовые меры поддержки — суммарно на налоговые льготы, гранты и займы будет направлено $369 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Virginia Mayo / AP Фото: Virginia Mayo / AP

Экономическая повестка саммита глав ЕС, завершившегося в пятницу, включала обсуждение вопросов долгосрочной конкурентоспособности, и в частности предложенного Еврокомиссией плана индустриальной политики «в эпоху чистого нуля» в ответ на принятый еще в августе 2022 года американский «Акт о борьбе с инфляцией». В коммюнике по итогам встречи подтверждается готовность стран «усиливать стратегический суверенитет» и обеспечивать «равные условия игры внутри союза и на глобальном уровне» и предлагается упрощать процедуры получения господдержки (в том числе посредством налоговых льгот) в тех секторах зеленой экономики, которые могут пострадать от зарубежных субсидий или высоких цен на энергию. В плане в том числе предлагается создание «единого окна» для упрощения бюрократических процедур для инвесторов.

Облегчение процедур должно коснуться и доступа к общему финансированию (сейчас оно зачастую ограничивается требованием не превышать страновые нормы), и средств Европейского инвестиционного банка. О новом финансировании пока речи не идет — в рамках плана содержится предложение ЕК создать до лета этого года Европейский суверенный фонд, который позволил бы выровнять возможности стран по поддержке, но участники саммита, судя по коммюнике, лишь приняли этот пункт во внимание. Отдельные опасения у ЕК вызывали и цепочки поставок сырья, в том числе редкоземельных металлов, однако здесь ЕС пока планирует ограничиться защитными торговыми инструментами и диверсификацией источников поставок (дополнительные предложения должны быть подготовлены к саммиту в марте).

Американский закон предполагает выделение дополнительного финансирования в размере $369 млрд — документ стал самой крупной климатической инициативой, когда-либо утвержденной в США (вопреки названию, по оценке Congressional Budget Office, реализация закона не приведет к снижению инфляции, несмотря на включение мер по сокращению дефицита бюджета). Акт содержит преимущественно финансовые меры поддержки, направленные на обновление энергетической инфраструктуры и стимулирование разработки и внутреннего производства ключевых зеленых технологий (от захвата выбросов СО2 до «чистого водорода»). Из общей суммы $216 млрд выделено на налоговые льготы компаниям, $43 млрд — на льготы потребителям энергии, $82 млрд — на гранты, $40 млрд — на займы и еще $13 млрд — на деятельность федеральных агентств. Акт также должен стимулировать переориентацию госзакупок на продукцию национальных производителей и компаний из стран—партнеров по соглашениям о свободной торговле. Заметим, между ЕС и США нет такого соглашения — переговоры о создании Трансатлантического партнерства были окончательно остановлены в 2019 году, однако средний уровень тарифов в торговле составляет всего 3%.

Торговый блок ЕС в то же время пытается вести переговоры с американской стороной о равных условиях доступа для европейских компаний в тех случаях, когда меры поддержки искажают конкуренцию с компаниями из Мексики или Канады. Такую позицию ранее оглашал канцлер Германии Олаф Шольц, выступивший против «гонки субсидий». Впрочем, глава Минфина США Джанет Йеллен после переговоров с министрами экономики Франции и Германии заявила, что «если Европа введет аналогичные субсидии, то это лишь улучшит климатическую политику».

Татьяна Едовина