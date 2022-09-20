Академики изучат производство

Новым президентом РАН избран гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Он пообещал коллегам повышать авторитет академии и выстраивать более тесную связь ее исследований с приоритетами научно-технологического развития страны. Часть академиков опасается, что избрание господина Красникова приведет к усилению в научном мире позиций НИЦ «Курчатовский институт» — негласного конкурента РАН. Другие ученые считают, что приход «новой команды» придаст позитивный импульс развитию академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый президент РАН Геннадий Красников изложил свой взгляд на будущее академии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Новый президент РАН Геннадий Красников изложил свой взгляд на будущее академии

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 20 сентября, в ходе члены РАН выбрали себе нового президента. Как и предполагал “Ъ”, им стал гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Он набрал 871 голос, а его оппонент, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович,— 397 голосов. Недействительными были признаны 122 бюллетеня. Впрочем, результат голосования еще не означает автоматического вступления нового президента академии в должность — сначала его должен утвердить президент Владимир Путин. Но опрошенные “Ъ” академики не сомневаются, что так и произойдет — напоминая при этом о ситуации накануне выборов.

Напомним, за день до голосования физик Александр Сергеев, возглавлявший РАН с 2017 года, снял свою кандидатуру с выборов. Он заявил, что кампания проходит «в беспрецедентных условиях психологического и даже внешнего административного давления». Тогда несколько академиков заявили “Ъ”, что Александр Сергеев не смог противостоять «давлению сверху», а генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов публично заявил, что кандидатуру господина Сергеева «не поддерживает руководство страны». По мнению опрошенных “Ъ” академиков, господин Сергеев имел все шансы на победу, поэтому «его решили убрать, чтобы продавить желательную кандидатуру».

Новый глава академии после объявления результатов заявил, что намерен в ближайшее время приступить к выполнению предвыборной программы. В ней говорилось, что РАН должна стать «интегратором независимой экспертизы, с мнением которой считаются органы власти, крупные корпорации и контрольные органы». Кроме того, президиум академии должен усилить взаимодействие с администрацией президента РФ, правительством, Госдумой и Советом федерации «при принятии принципиальных решений о развитии основных сфер жизни российского общества». Помимо этого, фундаментальные исследования должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития РФ «с учетом внешних условий».

Геннадия Красникова называют в академии полной противоположностью Александру Сергееву. Если последний был ориентирован на фундаментальную науку, то господина Красникова описывают как человека, уверенного, что академия должна «работать больше в таких отраслях, которые имеют приоритетное значение для развития промышленности в нынешнее время».

Ранее один из ученых говорил “Ъ”, что Геннадий Красников менее знаменит в академических кругах и наукометрические показатели у него ниже — «но при этом у него большой организационный опыт и он вхож во многие органы власти, чего раньше не было у Сергеева».

Директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин назвал результаты выборов предсказуемыми: «В своей речи Красников сказал о желании работать с другими кандидатами — Нигматулиным и Марковичем. Так что с большой вероятностью кого-то из них возьмут в президиум. Большинству академиков понравилось, что он планирует использовать не только их идеи, но и их самих». По мнению господина Бражкина, теперь РАН сместится больше в сторону прикладных исследований, «поскольку Красников в этом специалист»: «Возможно, речь идет о крупных национальных проектах, где академия будет принимать заметное участие».

Вице-президент РАН Ирина Донник указывает, что на выборы была высокая явка, чего никто не ожидал. «Победил он с большим количеством голосов — это означает, что члены академии оказали ему доверие,— говорит госпожа Донник.— Могло быть всякое, и некоторые думали, что он пройдет с маленьким перевесом». По ее мнению, новая команда даст академии «толчок развития» и теперь будет «новый этап». Она полагает, что теперь между фундаментальными и прикладными исследованиями будет «короткое плечо»: «Может, мы должны сделать крен в прикладной области, потому что нам надо импортную независимость приобрести. Ни разу на собраниях да и во всех программах кандидатов не звучало, что будут закрыты фундаментальные исследования. Мне кажется, эти опасения ложные. Наоборот, будет большая связка между жизнью и тем, чем занимаются ученые».

Несколько собеседников “Ъ” в РАН называют Геннадия Красникова «человеком Михаила Ковальчука» — члена-корреспондента РАН, президента НИЦ «Курчатовский институт» и родного брата акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Часть академиков считает «Курчатник» конкурентом РАН. Сам Геннадий Красников отрицает близость к господину Ковальчуку и называет такие заявления «пиар-ходом» своих оппонентов. Вместе с тем господин Красников работает вместе с Михаилом Ковальчуком в Отделении нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Часть академиков высказывают опасения, что теперь «будет быстрее развиваться процесс, запущенный в 2013 году». Речь идет о реформе РАН, когда научные институты, управляемые ранее самой академией, были переданы в подчинение государству.

Тогда же ряд НИИ достались Курчатовскому институту (находится в ведении правительства РФ). Ряд академиков выразили “Ъ” опасение, что теперь ученые не смогут воспрепятствовать передаче «Курчатнику» и других — наиболее сильных — институтов.

«Да, формально эти институты подведомственны Минобрнауки, но у Сергеева было хорошее взаимодействие с министерством,— рассказывает один из собеседников “Ъ”.— Но если они будут выведены из-под министерства, тогда РАН потеряет все влияние на них. А у самих институтов начнется совсем другая жизнь, полностью прикладная. Кроме того, в "Курчатнике" довольно жесткая вертикаль власти, которой не все ученые готовы подчиняться. Грядут сложные времена». Геннадий Красников не ответил на звонки; НИЦ «Курчатовский институт» не смог оперативно ответить на запрос “Ъ”.

Анна Васильева