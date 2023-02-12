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Коммерсантъ FM
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Более 140 горнолыжников призвали FIS бороться с климатическими изменениями

Некоммерческая организация Protect Our Winter (POW) призвала Международную федерацию лыж и сноуборда (FIS) сделать больше в борьбе с изменением климата. POW опубликовала свое обращение, под которым подписались более 140 горнолыжников, во время проведения ЧМ по горнолыжному спорту в Мерибеле и Куршевеле. Ранее The Aspen Times сообщала, что там не выпадало значительного количества снега с середины января.

47-й ЧМ проходит с 5 по 19 февраля.

Письмо подписали в том числе американка Микаэла Шиффрин (двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира) и норвежец Александер Омодт Кильде (двукратный призер Олимпийских игр 2022 года), итальянки Федерика Бриньоне (трехкратный призер Олимпийских игр), Марта Бассино (двукратная чемпионка мира) и чемпионы Мирового тура по фрирайду Арианна Трикоми (Италия) и Ксавье де ле Рю (Франция).

«Мир соревновательного зимнего спорта прямо сейчас ощущает влияние изменения климата. Соревнования отменяются из-за экстремальных погодных явлений или отсутствия снега, склоны для предсезонных тренировок становятся менее доступными, а уровень травматизма увеличивается из-за низкого качества или отсутствия естественного снега на местах проведения соревнований»,— говорится в обращении POW (цитата по Snow-Forecast).

POW ссылается на исследование, согласно которому к 2080 году проведение зимних Игр станет небезопасным.

FIS должна разработать стратегию устойчивого развития, позволяющую сократить выбросы на 50% к 2030 году в соответствии с обязательствами в рамках программы ООН «Спорт для борьбы с изменением климата», и представить ее общественности до начала сезона 2024 года. Это одно из требований, под которым подписались спортсмены.

Мария Федотова

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