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Коммерсантъ FM
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Полиция ищет поджигателей автомобиля депутата в Москве

Правоохранительные органы устанавливают причастных к поджогу автомобиля на юго-востоке Москвы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного управления МВД. По данным источников «РИА Новости» и РЕН ТВ, автомобиль принадлежал депутату совета депутатов Раменского городского округа Сергею Выродову.

Автомобиль Nissan загорелся на Есенинском бульваре около 2:40. Также пострадала соседняя машина Lexus. Насколько сильно пострадал автомобиль при возгорании, не сообщается.

В 2021 году Сергей Выродов баллотировался в Московскую областную думу от партии ЛДПР.

Анастасия Ларина

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