Умер Анатолий Григорьев, до 2009 года отвечавший за здоровье космонавтов на МКС

Вчера, 11 февраля, на 80-м году жизни умер выдающийся ученый в области космической биологии и медицины действительный член Российской академии наук (РАН) Анатолий Григорьев. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает Институт медико-биологических проблем РАН. Работа господина Григорьева позволила осуществить самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях.

Среди прочего Анатолий Григорьев являлся руководителем медицинского обеспечения космических полетов (1988–2008 годы) на орбитальных станциях «Салют», «Мир», МКС, участвовал в освидетельствовании кандидатов в космонавты. Он руководил экспериментами, которые позволили внедрить в практику космических полетов методы медицинского контроля, прогноза и управления состоянием человека.

Мария Федотова