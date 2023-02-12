Минобороны Франции осудило образ французских военных в «Черной пантере: Ваканда навеки» Marvel

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню выразил недовольство тем, как представлены французские военные в последней части франшизы Marvel «Черная пантера». В фильме «Черная пантера: Ваканда навеки», который вышел на экраны в конце 2022 года, французских военных поймали при попытке украсть ресурсы на базе в Мали, принадлежащей вымышленному африканскому королевству Ваканда. Для Парижа тема военного присутствия в регионе Сахель, куда входят в том числе Буркина-Фасо и Мали, является чувствительной, напоминает AFP.

Реакция министра последовала после того, как журналист Жан Бексон выложил фрагмент картины, подписав под ним: «Злые французские наемники, действующие в Мали, одеты как солдаты из операции "Бархан", реальной военной миссии».

«Я решительно осуждаю это ложное и вводящее в заблуждение представление наших вооруженных сил»,— прокомментировал господин Лекорню в Twitter пост журналиста (цитата по AFP). «Я помню и чту 58 французских солдат, которые погибли, защищая Мали по ее просьбе перед лицом исламистских террористических группировок»,— пишет Себастьян Лекорню.

Минобороны Франции заявило AFP, что Париж не призывает к изъятию или цензуре произведения искусства. Однако там отметили, что «нельзя допускать никакого ревизионизма в отношении недавних действий Франции в Мали: мы вмешались по собственной просьбе страны для борьбы с вооруженными террористическими группами, что далеко от истории, рассказанной в фильме, а именно французской армии, пришедшей грабить природные ресурсы».

Люди, близкие к господину Лекорню, сообщили, что его «злость из-за фильма» связана с тем, что он вышел на фоне «попыток России настроить население Западной Африки против Франции и ее военного присутствия».

После того как военные хунты в Мали и Буркина-Фасо потребовали вывода французских войск, Мали обратилась к ЧВК «Вагнер» с просьбой усилить свою армию, сообщает AFP, отметив, что хунта это отрицает. После появились предположения, что примеру Мали может последовать Буркина-Фасо.

Мария Федотова