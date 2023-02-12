Аэропорт Хатай в Турции возобновил работу после землетрясения

Аэропорт Хатай в Турции, пострадавший в результате двух землетрясений, возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП). Отремонтировать поврежденную полосу удалось за шесть дней. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию»,— сообщил в Twitter министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу. Открытие аэропорта позволит быстрее доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы.

6 февраля ночью и днем в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7. Погибли 24,6 тыс. человек. В совокупности оба землетрясения длились около двух минут. В провинции Хатай образовался тектонический разлом длиной 200 м и глубиной 30 м. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях Турции.

Анастасия Ларина