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Коммерсантъ FM
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Узбекистан подписал договор с талибами о продолжении эксплуатации ж/д «Хайратон—Мазари-Шариф»

Узбекистанские железные дороги («Узбекистон темир йуллари») объявили о подписании нового договора о продолжении эксплуатации железной дороги «Хайратон—Мазари-Шариф». Документ подписан между Администрацией железных дорог Афганистана (власть в Афганистане в августе 2021 года захватили талибы; движение «Талибан» признано в РФ террористическим и запрещено) и «дочкой» «Узбекистон темир йуллари» «Согдиана Транс». Договор рассчитан на два года, эксплуатацию будет осуществлять «Согдиана Транс».

Строительство ж/д «Хайратон—МазариШариф» началось в 2010 году, Мазари-Шариф и Хайратон — это города в Афганистане. Финансирование проекта осуществлялось за счет гранта Азиатского банка развития и собственных средств правительства Афганистана, его стоимость составила $170 млн, сообщало Qazaq Zerno.

В 2011 году для эксплуатации и обслуживания ж/д была создана «Согдиана Транс». В апреле 2022 года афганская сторона заявила, что с 10 мая управление ж/д полностью перейдет к ней, для чего был подписан соответствующий договор.

По данным на начало 2022 года, Афганистан выплачивал Узбекистану за обслуживание ж/д от Термеза через пограничный пункт Хайратон до Мазари-Шарифа $18 млн ежегодно, а доход от импорта товаров по ней составлял от $2,5 до $4 млн в месяц. Талибы посчитали это не соответствующим национальным интересам, сообщает Sputnik Узбекистан.

Афганского телеканал TOLOnews сообщал 5 декабря 2022 года, что новым подрядчиком ж/д ветки стала казахстанская компания Mansour Fatih, услуги которой стоили значительно дешевле, чем у «Согдиана Транс» — $4,1 млн вместо $15 млн, соответственно. Узбекистон темир йуллари эту информацию опровергла.

Мария Федотова

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