«Барселона» вернулась к классике

Первый трофей под руководством тренера Хави «Барселона» завоевала очень стильно. В финале испанского Суперкубка она расправилась со своим главным конкурентом «Реалом» — 3:1, вынудив его выглядеть на своем фоне даже немножко нелепо. Героем встречи стал Гави, который сам забил один из мячей, а еще в двух случаях ассистировал партнерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению главного тренера «Барселоны» Хави, у 18-летнего полузащитника каталонской команды Гави (№30) просто нет «потолка возможностей»

Фото: Hussein Malla, AP По мнению главного тренера «Барселоны» Хави, у 18-летнего полузащитника каталонской команды Гави (№30) просто нет «потолка возможностей»

Фото: Hussein Malla, AP

Очередное испанское El Clasico, которое на этот раз состоялось в Саудовской Аравии, с 2000 года принимающей Суперкубок, послужило для издания Marca поводом объявить о «сигнале тревоги» для «Реала». Эксперты издания имели в виду, что происшедшее с мадридцами безумно походило на продолжение неприятного тренда. Неделю назад они проиграли в чемпионате «Вильярреалу», в полуфинальном матче Суперкубка кое-как, по пенальти, одолели довольно скромно держащуюся сейчас «Валенсию», а в финале показали просто жуткую во всех смыслах игру.

Чтобы человек, который не видел ее, получил представление о соли матча, ему достаточно знать несколько примечательных нюансов. Например, что многие медиаресурсы в поисках, кого бы из мадридских футболистов все-таки похвалить, без колебаний останавливали выбор на голкипере Тибо Куртуа. Он пропустил три мяча, но количество эпизодов, в которых Куртуа «Реал» выручил, огромно. Он отбивал мертвые удары от Роберта Левандовского и Усмана Дембеле, он вовремя выходил вперед, срывая выходы один на один. Если бы не чутье вратаря, не его длинные руки и ноги, счет вполне мог быть просто позорным для мадридцев.

Характеристика пыла и потенциала «Реала» в атаке — тот факт, что первый удар в створ ворот ему удалось нанести, когда позади осталось уже почти 70 минут игрового времени, то есть в середине второго тайма.

И это притом, что после перерыва мадридцам, уступавшим 0:2, по идее, нужно было сломя голову нестись вперед и давить, давить, давить. Но они выглядели так робко, как выглядят аутсайдеры, которые берегут шальным образом добытый запас. Единственный же гол «Реала» Карим Бензема забил уже в концовке, когда «Барселона» с ее гигантским отрывом могла позволить себе расслабиться.

Но мадридская оборона была ведь еще хуже мадридской атаки, даже несмотря на крен в сторону осторожности. Она постоянно допускала ляпы, иногда такие, какие невозможно представить в исполнении гранда, как в эпизоде с первым барселонским мячом, к которому привел обрез от Антонио Рюдигера. Она постоянно зевала чужие контратаки.

Впрочем, такой — с акцентом на мадридцев — подход, конечно, хоть и не противоречит действительности, но все же слегка неточно ее отражает, потому что финал Суперкубка, кажется, был не только сигналом тревоги для проигравшего его гиганта, но и гимном классу победителей. Хави, бывшая легенда «Барселоны», переквалифицировавшийся в тренера, возглавил клуб на излете 2021 года, когда он еще переживал глубочайший кризис. О том, что решение доверить возвращение команде прежней мощи именно ему, наставнику с мизерным опытом, оказалось правильным, говорили еще в минувшем сезоне, наблюдая несомненные позитивные признаки.

В сезоне текущем, после того как «Барселона» усилилась группой шикарных футболистов во главе с Левандовским и закрепилась на верхушке таблицы чемпионата страны (пусть пока преимущество над «Реалом» и мизерное — три очка), они стали еще заметнее.

А решающий матч Суперкубка, видимо, окончательно убедил в том, что каталонцы следуют верным курсом, даже упертых скептиков.

Их футбол был хорош прежде всего своей предельной гармоничностью. В нем находилось место и контролю мяча, и отрезкам с отказом от него, когда «Барселона» чувствовала, что, чтобы укусить побольнее, удобнее заманить «Реал» на свою половину. Он был исключительно командным, этот футбол, но при этом предъявил и слишком очевидного героя.

Героем был Гави — 18-летний игрок, который умудрялся неизменно находить мяч там, где зрела опасность, который открыл счет, а потом отдал с фланга две голевые передачи — Левандовскому и Педри. А еще заслужил от Хави целую маленькую речь. В ней тренер назвал своего юного футболиста «чистой страстью», предупредив, что «потолка возможностей» у него просто нет.

Алексей Доспехов