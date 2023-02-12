Информацию о продаже ядовитых духов на Кубани назвали вбросом

Информация о том, что выходцы из Украины якобы продают ядовитые духи в южных регионах России, включая Кубань, является «вбросом». Об этом сообщается в близком к Минобороны РФ Telegram-канале «Война с фейками». Соответствующие сообщения получают пользователи мессенджеров.

«Призываем граждан не терять бдительность и тщательно проверять информацию. Если в мессенджере вам приходит сообщение с пометкой «часто пересылаемое» — это уже повод критично отнестись к его содержанию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в канале «Война с фейками» опровергают информацию о заминированных кошельках и телефонах, которые украинские диверсанты якобы разбрасывают на улицах городов, и сведения об отравленном украинском пиве «Оболонь» и детском питании с битым стеклом.

Наталья Решетняк

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