Плеймейкер отметился на снайперском фронте

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал героем очередного дня регулярного чемпионата НХЛ. В матче с «Каролина Харрикейнс» он забил четыре гола и принес своей команде, кажется приобретающей статус одного из фаворитов сезона, пятую подряд победу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре гола в ворота «Каролины» стали первым покером 31-летнего Артемия Панарина (№10) в НХЛ

Фото: Reuters Четыре гола в ворота «Каролины» стали первым покером 31-летнего Артемия Панарина (№10) в НХЛ

Фото: Reuters

Матч, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролина Харрикейнс» — 6:2, не мог, конечно, не превратиться в информационный хит. Нью-йоркский клуб на выезде расправился с клубом, который сейчас занимает второе место в сводной таблице регулярного чемпионата и в принципе выглядит чрезвычайно сильным. Причем расправился он с ним, несмотря на удивительную статистику. В общей сложности гости нанесли всего 19 бросков в створ чужих ворот. Это чудовищно скромная цифра. Более того, для «Рейнджерс» она была антирекордом текущего сезона. Но в итоге он умудрился забить шесть голов, показав исключительную эффективность.

Человека, сделавшего в этом матче разницу, определить было несложно. Вообще-то Артемий Панарин — тот игрок, от которого всегда ждут какого-то взрыва. Но штука в том, что он давно приучил к тому, что является прежде всего шикарным плеймейкером, разгоняющим атаки и помогающим забивать партнерам. Перед этим матчем в его активе была дюжина голов в 52 встречах регулярного чемпионата: не то чтобы совсем уж кошмарный показатель, но никак не наводящий на мысли о взрыве именно снайперском. А он между тем случился.

В стартовом периоде матча Артемий Панарин добыл балл привычным способом — голевой передачей на Мику Зибанежада. В конце второго он сравнял счет кистевым броском, забросив 200-ю шайбу в регулярных первенствах. А в третьем выдал нечто совсем уж неординарное, поразив ворота теряющей опору под ногами «Каролины» трижды разными способами — с добивания, после выхода на вратаря, броском с дистанции. Потом сам Артемий Панарин, ворвавшийся в топ-20 лучших бомбардиров чемпионата с 59 очками, признавался, что удивился своему достижению: хет-трики у него в НХЛ были, но вот четырех голов в одном матче — никогда. «Наверное, удачный день»,— заявил он.

Трюк Панарина оставил «Рейнджерс» в центре внимания североамериканских ресурсов, освещающих хоккей. Наиболее свежая из причин, по которым они там находятся,— это состоявшаяся на излете прошлой недели громкая сделка, в результате которой ньюйоркцы выменяли у «Сент-Луис Блюз» классного российского форварда Владимира Тарасенко. Тарасенко отличился в первом же своем матче в новом клубе — против «Сиэтл Кракен», а его ассистентом выступил именно Панарин.

Но важнее другое. Еще перед сезоном «Рейнджерс» представлялся одним из теневых его фаворитов. Ну вроде бы нет роскошного бэкграунда, но качество состава (а не только Панарин, но и вратарь Игорь Шестеркин, защитник Адам Фокс, форварды Зибанежад и Крис Крайдер — хоккеисты, безусловно, топовые) намекает на возможность прорыва. В феврале намек стал еще более прозрачным. Победа над «Каролиной» была для «Рейнджерс» пятой подряд. При этом поражений с разницей крупнее чем в две шайбы команда не терпела с декабря.

Алексей Доспехов