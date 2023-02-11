В общежитиях ушедших на дистанционку турецких вузов разместят пострадавших от землетрясения

Турецкие вузы перейдут на дистанционное обучение до лета, поскольку в освободившихся общежитиях размещают пострадавших от землетрясений. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы размещаем выживших после землетрясения... в отели, общежития и гостевые дома»,— заявил господин Эрдоган (цитата по En Son Haber). Президент Турции также заявил, что для размещения людей помимо палаточных городков возводятся контейнерные конструкции. Об этом он сообщил во время посещения пострадавшего от землетрясения Диярбакыра.

Землетрясения в Турции произошли 6 февраля, в стране объявлен траур до 12 февраля включительно. По последним данным, погибли 22 327 человек.

Мария Федотова