Милонов предложил лишать родивших за рубежом россиянок маткапитала

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») считает, что родивших за рубежом россиянок нужно лишить социальных программ в России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он привел в пример уехавших рожать в Аргентину, которые хотят «халявным образом обеспечить себе двойное гражданство», и предложил продумать возможность ввести какие-то ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Милонов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виталий Милонов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Поэтому те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал»,— заявил господин Милонов. «Я думаю, государство заинтересовано в помощи российским мамочкам, а если она становится аргентинской мамочкой, пусть Аргентина и заботится»,— заявил депутат Госдумы, назвав едущих рожать за границу с целью получения гражданства «курицами» с низкой социальной ответственностью.

«Надо проверить, каким образом можно ввести какие-то ограничения, хотя женщина вправе рожать там, где она хочет»,— заявил Виталий Милонов.

Ранее шесть россиянок на позднем сроке беременности, прибывшие, по мнению аргентинских властей, для «родового туризма», попытались не пустить в страну.

Теперь власти решили приостанавливать действие вида на жительство для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в Аргентине.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «"Ложный туризм" озадачил Аргентину».

Мария Федотова