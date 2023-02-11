Вильфанд спрогнозировал +3 градуса в Москве 13 февраля и –5°С 14 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о сильном потеплении в Москве 13 февраля, температура воздуха, по его прогнозу, прогреется до 1–3°С. На следующий день температура опустится до 0 –5°С.

Повышение температуры воздуха в понедельник будет сопровождаться гололедом, гололедицей и налипанием мокрого снега, сообщил ТАСС господин Вильфанд. После понижения температуры во вторник она еще сильнее понизится с четверга по субботу.

«Погода будет уже вполне зимняя — ночью морозы до 13 градусов»,— сообщил научный руководитель Гидрометцентра, отметив, что это ниже климатической нормы на пару градусов.

Мария Федотова