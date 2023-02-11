Соревнования по зимним видам спорта в Подмосковье

11 февраля в подмосковных Химках прошла центральная гонка Всероссийского состязания «Лыжня России — 2023». На дистанцию 10 км вышло около 10 тыс. человек. В этот же день в соседнем Красногорске стартовали соревнования по мотогонкам на льду.