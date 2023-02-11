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Соревнования по зимним видам спорта в Подмосковье

Фотофакт

11 февраля в подмосковных Химках прошла центральная гонка Всероссийского состязания «Лыжня России — 2023». На дистанцию 10 км вышло около 10 тыс. человек. В этот же день в соседнем Красногорске стартовали соревнования по мотогонкам на льду.

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«Лыжня России — 2023» объединила профессионалов и любителей из разных регионов страны

«Лыжня России — 2023» объединила профессионалов и любителей из разных регионов страны

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники массовой лыжной гонки «Лыжная Россия — 2023» в Химках

Участники массовой лыжной гонки «Лыжная Россия — 2023» в Химках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники соревнований «Лыжня России — 2023»

Участники соревнований «Лыжня России — 2023»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Участники лыжной гонки

Участники лыжной гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники соревнований

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники гонки

Участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участница гонки

Участница гонки

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Участники соревнований

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первым среди мужчин стал Евгений Багреев из Москвы.&lt;br>На фото: участники гонки

Первым среди мужчин стал Евгений Багреев из Москвы.
На фото: участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Участники гонки

Участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди женщин первое место заняла представительница «Спортивной школы олимпийского резерва «Истина» Шибекина Екатерина.&lt;br>На фото: участники гонки

Среди женщин первое место заняла представительница «Спортивной школы олимпийского резерва «Истина» Шибекина Екатерина.
На фото: участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди подростков победу завоевали София Мамонова из Щелкова и Никита Воробьев (город Киржач)

Среди подростков победу завоевали София Мамонова из Щелкова и Никита Воробьев (город Киржач)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники гонки

Участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония открытия суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам в Красногорске на стадионе «Зоркий»

Церемония открытия суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам в Красногорске на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Суперфинал личного чемпионата России по ледовым мотогонкам в Красногорске на стадионе «Зоркий»

Суперфинал личного чемпионата России по ледовым мотогонкам в Красногорске на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники соревнований

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники соревнований

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В течение двух дней, 11-12 февраля, 18 спортсменов будут бороться за чемпионский титул

В течение двух дней, 11-12 февраля, 18 спортсменов будут бороться за чемпионский титул

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники мотогонок

Участники мотогонок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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«Лыжня России — 2023» объединила профессионалов и любителей из разных регионов страны

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники массовой лыжной гонки «Лыжная Россия — 2023» в Химках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники соревнований «Лыжня России — 2023»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Участники лыжной гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участница гонки

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первым среди мужчин стал Евгений Багреев из Москвы.
На фото: участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди женщин первое место заняла представительница «Спортивной школы олимпийского резерва «Истина» Шибекина Екатерина.
На фото: участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди подростков победу завоевали София Мамонова из Щелкова и Никита Воробьев (город Киржач)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники гонки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония открытия суперфинала личного чемпионата России по ледовым мотогонкам в Красногорске на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Суперфинал личного чемпионата России по ледовым мотогонкам в Красногорске на стадионе «Зоркий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники соревнований

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В течение двух дней, 11-12 февраля, 18 спортсменов будут бороться за чемпионский титул

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники мотогонок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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