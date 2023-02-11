Никита Михалков обвинил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в попытках развалить страну

Режиссер и телеведущий Никита Михалков в выпуске «БесогонТВ» обвинил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в попытке развалить страну. Причиной этому стало интервью научного сотрудника Вячеслава Печняка, который назвал заселение и освоение Урала «русской колонизацией».

«Какое ключевое слово? Колонизация. А чем оно нивелируется? Тем, что "не так жестко, как это было в США". Да кого вы лечите? А дальше что происходит? То есть, когда одни народы вытесняли другие — это нормально, и только когда пришли русские — это называлось "колонизацией". Это как? Ну как? То есть, на полном серьезе внутри страны, внутри единого народа, нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны, но не так жестко, как это было в Америке. По капле в нас вводят инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране»,- сказал режиссер в выпуске «БесогонТВ».

Кроме того, режиссер раскритиковал Ельцин Центр, заявив, что команда этой организации «продвигает расчленение страны» и оказывает разрушительное влияние.

Екатеринбург неоднократно подвергался критике со стороны телеведущих. Ранее журналист Владимир Соловьев называл город «центром мерзотной либероты», его жителей «сатанинскими выродками», местную оппозицию — «центром борьбы с Россией», а Ельцин Центр обвинял в ухудшении системы образования. В июне 2022 года Никита Михалков возмутился, что Ельцин Центр не признали иноагентом. Депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман назвал Ельцин Центр храмом тоталитарной секты либералов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил заменить Ельцин Центр на центрпатриотического воспитания.

В январе суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. руб. директора Музея истории города Игоря Пушкарева по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП).

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