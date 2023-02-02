Грузия не идет по украинскому пути

Отношения Киева и Тбилиси, в которых уже давно ощущается недопонимание, обострились еще сильнее. Президент Украины Владимир Зеленский открыто обвинил правительство Грузии в том, что они «публично пытают» и даже намерены убить бывшего главу своей страны Михаила Саакашвили, имеющего и второе, украинское гражданство. На этом основании украинский МИД потребовал от Грузии отпустить господина Саакашвили на его вторую родину. В основе разногласий между двумя странами лежит нежелание Грузии встать на сторону Украины в ее противостоянии с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский демонстрирует снимки Михаила Саакашвили по время пресс-конференции, 1 февраля

Фото: Efrem Lukatsky / AP Владимир Зеленский демонстрирует снимки Михаила Саакашвили по время пресс-конференции, 1 февраля

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бывший президент Грузии, а затем губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь стал яблоком раздора в отношениях Киева и Тбилиси. Вечером 1 февраля Владимир Зеленский сделал беспрецедентно жесткое заявление в адрес Грузии. «Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель — его убить»,— заявил украинский лидер. Напомним, что Михаил Саакашвили незаконно пересек границу Грузии в 2021 году и с тех пор находится под стражей по целому ряду статей.

На следующий день МИД Украины развил мысль украинского президента. «Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине»,— заявили в ведомстве.

В Тбилиси эти заявления сочли оскорбительными. «То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы ни говорил — это несправедливое и оскорбительное заявление. Европейские и западные стандарты как раз и предполагают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах»,— сказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. А депутат от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Рати Ионатамишвили заявил журналистам, что господин Саакашвили «находится в лучшей клинике» и его «лечат классные врачи», хотя он «не всегда выполняет врачебные предписания», в том числе «намеренно отказывается от калорийной еды».

Сам бывший президент Грузии выразил благодарность Киеву за поддержку.

«Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, потому что оно принадлежит Украине»,— заявил Михаил Саакашвили в суде, в котором участвовал по видеосвязи прямо из клиники, где проходит лечение.

Эти слова он произносил на украинском.

Возможно, этой словесной перепалки могло и не быть, если бы не заявление другого грузинского политика, также заговорившего о «поражении России». «Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии в рамках мирного соглашения об окончании войны Кремля на Украине»,— заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью агентству Bloomberg . По ее мнению, «грузинские вопросы» тоже «должны быть на столе переговоров», чтобы никто не думал, что украинский кризис может быть разрешен «без отступления России со всех оккупированных территорий», в том числе из Абхазии и Южной Осетии.

Стоит напомнить, что госпожа Зурабишвили обладает лишь церемониальными полномочиями. Тем не менее она и раньше оппонировала правительству Ираклия Гарибашвили при малейших признаках восстановить отношения с Россией без предварительного возвращения «захваченных» территорий. Например, Саломе Зурабишвили недавно выступила категорически против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое обсуждают чиновники.

За слова президента Грузии тут же ухватились в Киеве. «Сегодня я услышал заявление президентки Грузии, которая считает, что, когда мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения, мы должны туда включить Абхазию, ту часть Грузии, которую Россия оккупировала в 2008 году»,— заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. По словам господина Данилова, Грузия пытается «прицепиться к нашей победе», не сделав собственный вклад в нее. «Может, так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и надо иметь хоть какое-то уважение, чтобы не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев»,— добавил он.

Однако причин ожидать каких-то изменений политики Тбилиси в ближайшем будущем нет, считает эксперт информационно-аналитического агентства Nation.ge Давид Авалишвили. В правящих кругах Грузии, сказал он «Ъ», «существует почти полный консенсус относительно невмешательства в российско-украинский конфликт». Но если большинство в партии ГМ при этом пытается сохранить корректные отношения и с Западом, ряд депутатов от правящей партии, сформировавших депутатскую группу «Сила народа», по словам господина Авалишвили, «открыто обвиняет США и ЕС в попытке открыть в Грузии второй фронт против РФ» и «использовать с этой целью фактор Саакашвили».

Георгий Двали, Тбилиси