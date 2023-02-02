Грузия не идет по украинскому пути

Отношения Киева и Тбилиси, в которых уже давно ощущается недопонимание, обострились еще сильнее. Президент Украины Владимир Зеленский открыто обвинил правительство Грузии в том, что они «публично пытают» и даже намерены убить бывшего главу своей страны Михаила Саакашвили, имеющего и второе, украинское гражданство. На этом основании украинский МИД потребовал от Грузии отпустить господина Саакашвили на его вторую родину. В основе разногласий между двумя странами лежит нежелание Грузии встать на сторону Украины в ее противостоянии с Россией.
Владимир Зеленский демонстрирует снимки Михаила Саакашвили по время пресс-конференции, 1 февраля
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Бывший президент Грузии, а затем губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь стал яблоком раздора в отношениях Киева и Тбилиси. Вечером 1 февраля Владимир Зеленский сделал беспрецедентно жесткое заявление в адрес Грузии. «Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель — его убить»,— заявил украинский лидер. Напомним, что Михаил Саакашвили незаконно пересек границу Грузии в 2021 году и с тех пор находится под стражей по целому ряду статей.
На следующий день МИД Украины развил мысль украинского президента. «Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине»,— заявили в ведомстве.
В Тбилиси эти заявления сочли оскорбительными. «То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы ни говорил — это несправедливое и оскорбительное заявление. Европейские и западные стандарты как раз и предполагают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах»,— сказал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. А депутат от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Рати Ионатамишвили заявил журналистам, что господин Саакашвили «находится в лучшей клинике» и его «лечат классные врачи», хотя он «не всегда выполняет врачебные предписания», в том числе «намеренно отказывается от калорийной еды».
Сам бывший президент Грузии выразил благодарность Киеву за поддержку.
«Если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, потому что оно принадлежит Украине»,— заявил Михаил Саакашвили в суде, в котором участвовал по видеосвязи прямо из клиники, где проходит лечение.
Эти слова он произносил на украинском.
Возможно, этой словесной перепалки могло и не быть, если бы не заявление другого грузинского политика, также заговорившего о «поражении России». «Россия должна отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии в рамках мирного соглашения об окончании войны Кремля на Украине»,— заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью агентству Bloomberg. По ее мнению, «грузинские вопросы» тоже «должны быть на столе переговоров», чтобы никто не думал, что украинский кризис может быть разрешен «без отступления России со всех оккупированных территорий», в том числе из Абхазии и Южной Осетии.
Стоит напомнить, что госпожа Зурабишвили обладает лишь церемониальными полномочиями. Тем не менее она и раньше оппонировала правительству Ираклия Гарибашвили при малейших признаках восстановить отношения с Россией без предварительного возвращения «захваченных» территорий. Например, Саломе Зурабишвили недавно выступила категорически против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое обсуждают чиновники.
За слова президента Грузии тут же ухватились в Киеве. «Сегодня я услышал заявление президентки Грузии, которая считает, что, когда мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения, мы должны туда включить Абхазию, ту часть Грузии, которую Россия оккупировала в 2008 году»,— заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. По словам господина Данилова, Грузия пытается «прицепиться к нашей победе», не сделав собственный вклад в нее. «Может, так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и надо иметь хоть какое-то уважение, чтобы не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев»,— добавил он.
Однако причин ожидать каких-то изменений политики Тбилиси в ближайшем будущем нет, считает эксперт информационно-аналитического агентства Nation.ge Давид Авалишвили. В правящих кругах Грузии, сказал он «Ъ», «существует почти полный консенсус относительно невмешательства в российско-украинский конфликт». Но если большинство в партии ГМ при этом пытается сохранить корректные отношения и с Западом, ряд депутатов от правящей партии, сформировавших депутатскую группу «Сила народа», по словам господина Авалишвили, «открыто обвиняет США и ЕС в попытке открыть в Грузии второй фронт против РФ» и «использовать с этой целью фактор Саакашвили».