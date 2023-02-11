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Коммерсантъ FM
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Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре корреспондентку Readovka Елсукову

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондентку Readovka Анастасию Елсукову. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Она получила ранение на станции Соль в Соледаре

Госпожа Елсукова вместе с группой военных корреспондентов попала под обстрел 20 января. Позже ее эвакуировали в Москву, где она сейчас проходит лечение. В видео, опубликованном Readovka после опубликования указа о награждении, журналистка благодарит президента за доверие.

Также орденом Мужества были награждены машинисты и пожарные, принимавшие участие в устранении последствий взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Награды получили: пожарные Александр Невзоров, Александр Усовской и Сергей Щенятский и машинист тепловоза Юрий Квашин. Медаль «За отвагу» получил помощник машиниста Виктор Прошин.

Олеся Павленко

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