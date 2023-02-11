Умер глава последнего коммунистического правительства ГДР Ханс Модров

Экс-председатель совета министров ГДР Ханс Модров скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщила фракция Левой партии в Бундестаге.

«Ханс Модров ушел от нас минувшей ночью. Партия потеряла выдающуюся личность»,— написала пресс-служба партии в Twitter.

Ханс Модров родился в 1928 году в польском городе Язениц, который тогда был частью Веймарской республики. С 1957 года он был депутатом парламента ГДР. В 1989 году возглавил последнее коммунистическое правительство ГДР, которое работало до 1990 года.

После объединения Германии Ханс Модров продолжил политическую карьеру. Он был одним из лидеров Левой партии со дня ее основания в 2007 году. Господин Модров избирался в Бундестаг и Европарламент.

Олеся Павленко