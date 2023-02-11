Ирак хочет сдвинуть сроки выплаты средств российским компаниям из-за санкций

У банков Ирака возникают проблемы с платежами российским компаниям из-за антироссийских санкций, сообщил министр иностранных дел Фуад Хусейн. Багдад опасается вторичных санкций США, но хочет продолжить перечисление средств фирмам в РФ. Власти Ирака намерены обсудить изменение сроков платежей.

«У нас вопрос с платежами. Как мы можем им платить? Это действительно проблема. <...> Финансовое взаимодействие с Россией означает, что вы пойдете против этих санкций. И это означает, что мы создадим проблемы для своей банковской системы»,— сказал господин Хусейн во время выступления в американском Институте мира (цитата по ТАСС).

Багдад сейчас обсуждает вопрос с Вашингтоном. Министр отметил, что если власти РФ обратятся к ним с вопросами насчет платежей, то они объяснят, почему «это сложно». «Если мы сумеем достичь договоренности с российской стороной, чтобы мы могли защитить свою банковскую систему, и мы будем это делать, поскольку мы осознаем, что должны выплатить россиянам. <...> Вопрос заключается в том, когда»,— добавил господин Хусейн.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ирак ранее на этой неделе заявлял о необходимости обезопасить экономические отношения между странами и защитить нефтяные капиталовложения Москвы на фоне санкций. По его словам, у российских нефтекомпаний в Ираке «очень серьезные капиталовложения и далеко идущие планы», инвестировано уже больше $13 млрд.

Об отношениях Москвы и Багдада — в материале «Ъ» «В Ираке не обошлось без колебаний».

Леонид Уварчев