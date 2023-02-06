Лавров призвал защитить российские капиталовложения в Ираке на фоне санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости обезопасить экономические отношения между РФ и Ираком и защитить нефтяные капиталовложения Москвы в ближневосточном государстве на фоне санкций. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Господин Лавров отметил, что российские нефтяные компании имеют в Ираке «очень серьезные капиталовложения и далеко идущие планы». По его словам, инвестировано уже более $13 млрд.

«И, конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада»,— сказал глава МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что многие страны региона переходят на оплату вместо долларов валютами «других, надежных, стран, которые дорожат своим добрым именем в качестве участников международных экономических обменов».

Сергей Лавров рассчитывает, что Москва и Багдад вскоре согласуют дату очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Российские проекты на территории Ирака реализуют крупные российские компании, в частности «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». Последняя ведет свою деятельность на проекте Бадра, а в Иракском Курдистане — на проектах Гармиан (месторождение Саркала) и Шакал. ЛУКОЙЛ работает на нескольких участках, включая один из крупнейших в мире месторождений — Западная Курна-2. «Роснефть» осваивает участок «Блок 12».

Дарья Эрозбек