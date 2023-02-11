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Коммерсантъ FM
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США обвинили РФ в использовании нефти в качестве оружия в связи с планами сократить добычу

Белый дом отреагировал на решение России сократить добычу нефти, за которым последовал рост цен на сырье. Вашингтон считает, что Москва использует энергетику в качестве оружия.

«Господин Путин снова хочет использовать энергоносители в качестве оружия»,— сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. Трансляцию вел YouTube-канал Yahoo Finance. По его мнению, этот шаг не станет «большой неожиданностью как реакция на предельную стоимость» нефти.

Вице-премьер Александр Новак накануне, 10 февраля, объявил о добровольном сокращении добычи нефти Россией на 500 тыс. баррелей в сутки. Он объяснял, что решение связано с тем, что Москва запрещает продавать энергоноситель тем, кто «прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка».

Западная коалиция ранее ввела потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Они запрещают своим компаниям оказывать услуги по транспортировке энергоносителей по морю по стоимости выше, чем установлено. Для российской нефти установлен порог в $60 за баррель.

О добыче нефти в РФ — в материале «Ъ» «Добыча сбывается».

Леонид Уварчев

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