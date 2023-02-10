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Коммерсантъ FM
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Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 19 тыс. человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Малатья сообщил, что число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, выросло до 19 388 человек, пострадали 77 711, передает TRT Haber. Господин Эрдоган заявил, что в ликвидации последствий заняты более 141 тыс. человек. Общее число жертв землетрясения, считая 3317 погибших в Сирии, превысило 22 тыс.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В ликвидации последствий землетрясений участвуют спасатели из 11 стран, в том числе 100 сотрудников МЧС России. Ранее сегодня, 10 февраля, российские спасатели под завалами в турецком Хатае обнаружили тела русско-турецкой семьи с двумя детьми — двух и четырех с половиной лет.

Подробнее о влиянии землетрясения на внутриполитическую обстановку в Турции — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Эрдни Кагалтынов

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