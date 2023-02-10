В СИЗО Новочеркасска умер осужденный по делу «Хизб ут-Тахрир» Джемиль Гафаров

Сегодня, 10 февраля, в Ростовской области скончался осужденный по статье за терроризм 60-летний Джемиль Гафаров, проходивший по делу о крымской ячейке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). Мужчина умер в СИЗО города Новочеркасска, сообщил «Ъ» его адвокат Эдем Семедляев.

По словам защитника, пока нет информации о том, что послужило причиной смерти заключенного.

«У него были больные почки и сердце. Он инвалид II группы. Дней десять назад мы обратились в больницу Железнодорожного района Ростова-на-Дону, чтобы провести обследование. Родственники передали деньги на эти цели. Но начальник медсанчасти СИЗО №5 Ростова, где в тот момент содержали Джемиля Гафарова, отказалась выдать разрешение на обследование»,— рассказал Эдем Семедляев.

Также защитник пояснил, что вскрытие должны произвести в течение двух дней. Заключение экспертизы будет получено позже. Адвокат и родственники уже в понедельник отправятся в Ростовскую область, чтобы организовать похороны мужчины.

Джемиль Гафаров и еще четверо крымчан были приговорены Южным окружным военным судом к 13 годам заключения в январе текущего года. Согласно материалам дела, в 2016 году они вступили в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и участвовали в агитационно-пропагандистских действиях. Они были задержаны в 2019 году в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону