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Коммерсантъ FM
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Пятерых крымских сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» посадили на 13 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам в колонии строгого режима пятерых крымчан за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и подготовку к насильственному захвату власти, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в 2016 году жители Крыма Эрфан Османов, Сейран Муртазы, Джемиль Гафаров, Алим Каримов и Сервет Газиев вступили в «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в составе которой участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях. Мужчин задержали в марте 2019 года в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ. «Суд назначил всем фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную не вступил»,— уточнили в суде.

Напомним, в ноябре прошлого года суд отправил в колонию на 13 и 14 лет за аналогичные правонарушения жителей Крыма Энвера Аметова, Яшара Муединова, а также Рустема Шейхалиева, Руслана Сулейманова и Османа Арифмеметова.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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