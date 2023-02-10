Суд в Краснодаре отказал адвокату Михаилу Беньяшу в аннулировании статуса иноагента

Первомайский районный суд Краснодара не удовлетворил заявление адвоката Михаила Беньяша, который просил отменить решение Минюста РФ о признании его иностранным агентом. Об этом «Ъ» рассказал сам господин Беньяш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Беньяш

Фото: Архив Михаила Беньяша Михаил Беньяш

Фото: Архив Михаила Беньяша

Адвокат Михаил Беньяш был признан иноагентом в октябре 2022 года. По словам адвоката, Минюст сослался на три эпизода получения им средств от правозащитных организаций, которые в настоящее время имеют статус иностранных агентов.

«Я не согласен с тем, что получал финансирование от иностранных агентов, мне были перечислены средства по договорам за оказание юридических услуг. Кроме того, два эпизода из трех произошли более двух лет назад, а третий эпизод касается организации, которая к моменту заключения с ней договора еще не была признана иностранным агентом»,— рассказал Михаил Беньяш.

Анна Перова, Краснодар