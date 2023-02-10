Кластер на все руки

Реновацией площадки бывшего хлебозавода №1 в центре города займется бизнесмен Всеволод Юшков, хорошо известный городским и краевым властям. Историческое здание завода по итогам торгов он получит за 38,7 млн руб. Новый владелец намерен сохранить объект, реконструировав его в креативный кластер. Объем инвестиций не раскрывается. Эксперты считают, что реализация подобного проекта была бы самым лучшим решением для этого объекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИП Всеволод Юшков Фото: ИП Всеволод Юшков

Департамент имущественных отношений администрации Перми сегодня подвел итоги конкурса по продаже находившегося в собственности города здания бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Новым собственником объекта стал индивидуальный предприниматель Всеволод Юшков. Как следует из документов, опубликованных на площадке «Сбербанк-АСТ», он предложил за объект 38,7 млн руб. Начальная стоимость составляла 28 млн руб. За эту сумму господин Юшков приобрел пятиэтажное здание хлебозавода площадью 3 тыс. кв. м с земельным участком.

Поскольку здание является объектом культурного наследия регионального значения, обязательным условием продажи является проведение новым собственником реставрации объекта в течение трех лет. Ему предстоит восстановить фасады здания, заменить окна и двери, отремонтировать помещения и провести монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования производственного корпуса и ректификационной башни.

Всеволод Юшков подтвердил покупку здания хлебозавода. В планах предпринимателя — реализация инвестиционного проекта. Партнером господин Юшкова в реализации проекта выступит известный по банкротству Экопромбанка пермский юрист Арсений Грищенко. Источник, знакомый с планами бизнесменов, рассказал «Ъ-Прикамье» о намерении создать на территории завода креативный кластер. Сейчас бизнесмены рассматривают несколько вариантов использования площадки. Там может разместиться фуд-молл, ивент-пространство, шоурумы, творческие мастерские, офисы. В качестве примеров собеседник назвал креативные пространства Москвы типа «Даниловская мануфактура» или «Депо Москва».

«В планах реализовать там проект, направленный на развитие общественной жизни Перми»,— пояснил собеседник. Объем предполагаемых инвестиций не раскрывается: «Будет вложено достаточно для того, чтобы сделать хорошо».

Изначально имущественный комплекс бывшего хлебозавода №1 планировалось продать единым лотом. Однако затем само здание хлебозавода было решено выделить в отдельный лот, так как, являясь объектом культурного наследия, оно может продаваться только путем конкурса. Остальное имущество планируется поделить на три лота и продать под комплексную застройку, включающую жилье, апартаменты, торговые объекты и офисы.

Всеволод Юшков хорошо знаком пермским властям — он не в первый раз приобретает значимые для города объекты. В 2013–2021 годах принадлежащее ему ООО «Яуза-Девелопмент» владело зданием бывшего клуба ВКИУ по ул. Окулова, 5. Компания намеревалась реконструировать его под дом с офисами, апартаментами и элитными квартирами, однако без разрешительной документации воплотить этот проект было нельзя. Позже краевые власти хотели выкупить здание под региональный Дом молодежи, но отказались от этой идеи, и сейчас новые собственники объекта ведут переговоры о сдаче его в аренду городским властям под нужды театра «У Моста». В 2020 году ООО «Недвижимость-Плюс», совладельцем которого является господин Юшков, приобрело здание ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе города. В конце 2022 года компания продала его городским властям за 74,7 млн руб.

Гендиректор «Технопарка-Пермь» Евгений Протопопов сообщил «Ъ-Прикамье», что приобретатели здания хлебозавода фактически вернулись к проекту, который в 2020 году собиралась реализовать в Перми команда столичного креативного пространства Flacon (также создано на площадях бывшего хлебозавода). По данным господина Протопопова, тогда московские креативщики разработали концепцию и заявили о намерении инвестировать в пермский проект около 100 млн руб., но на финальном этапе не смогли договориться с прежним руководством мэрии.

«Это актуальный и востребованный для города проект»,— считает участник рынка. Он полагает, что покупатели хлебозавода самостоятельно не смогут реализовать проект на должном уровне: «В идеале им нужны партнеры из Flacon».

Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева также поддерживает идею создания культурного кластера в здании бывшего хлебозавода. По ее словам, будущее этого пространства обсуждается уже несколько лет, и было множество проектов и инициатив. «Мне кажется, эта идея очень правильная, потому что локация хлебозавода совершенно невероятная. Это центр города. Само по себе здание хлебозавода компактное, имеет потрясающую видовую перспективу на Каму»,— говорит Наиля Аллахвердиева. Она напомнила, что территория улицы Окулова сейчас трансформируется. В частности, готовится концепция нового выставочного пространства PERMM в автоцентре Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4. «Такое соседство очень перспективно»,— заметила госпожа Аллахвердиева. Таким образом, формируется новое культурное пространство, которое связано и с центром города, и близко к набережной Камы.

Ирина Суханова