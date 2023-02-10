«Ведомости»: в марте продукцию Disney уберут из российских видеосервисов

В марте заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney в России. По истечении этого срока продукция Disney будет недоступна в российских онлайн-кинотеатрах. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры видиосервисов.

Сейчас доступ к фильмам и сериалам Disney есть в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», ivi, Okko. Disney остановил выпуск своих премьер в российском прокате в марте 2022 года. Однако, как сообщили «Ведомостям», студия разрешила российским видеосервисам транслировать свою продукцию до окончания лицензионных контрактов. Disney заверила, что не намерен продлевать или заключать новые контракты.

После начала военной операции на Украине помимо Disney работу в России приостановили кинокомпании Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures. По данным аналитической компании TelecomDaily, к осени 2022 года количество зарубежного контента на «Кинопоиске» и Okko сократилось на 5%, на ivi — на 42%.

Лусине Баласян