Российским колбасам хватит пластика для оболочек

В России нет проблем с оболочкой для колбасы и сосисок, около 60% которой приходится на пластик, считают в Российской ассоциации переработчиков пластмасс. Этот сегмент полностью покрывают российские производители, а остальные виды оболочек обеспечивают также поставщики из Китая, которые полностью заменили объемы, импортировавшиеся из Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Российской ассоциации переработчиков пластмасс опровергают дефицит оболочки для мясной продукции и проблемы с поставками из Китая. Ранее газета «Известия» сообщила, что на фоне санкционных ограничений образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок, а из-за необходимости закупать ее в Китае по предоплате или по параллельному импорту производители вынуждены запасаться почти на год вперед, поэтому затраты выросли на 25–70%.

Как пояснили «Ъ» в Союзе переработчиков пластмасс (СПП), современное производство колбас использует в основном искусственную оболочку, которая подразделяется на три основных вида: пластиковую, целлюлозную и белковую (коллагеновую).

В РФ произведено в 2022 году 2,4 млн тонн колбас, отмечают там:

59% пришлось на пластиковую оболочку,

15% — белковую,

17% — целлюлозную/фиброузную,

только 9% — на натуральную.

При этом, уверяют в ассоциации, по пластиковой оболочке Россия полностью себя обеспечивает, есть даже некоторый профицит мощностей. Крупнейшими производителями являются «Атлантис-Пак», «Биостар» и «Флорекс», которые совокупно полностью закрывают все потребности в этом виде оболочек.

Коллагеновую оболочку в РФ производит компания «Белкозин». Сейчас, признают в СПП, ее мощностей недостаточно, чтобы насытить отечественный рынок, но в настоящее время производители из Китая, который является крупнейшим мировым производителем данного типа оболочек, полностью заместили европейских поставщиков в этом сегменте.

«Поставляет Китай и целлюлозную оболочку для сосисок, также полностью компенсировав объем, который отказались поставлять европейские поставщики»,— отмечают в СПП.

Там поясняют, что есть только один подтип, который не могут пока производить китайские поставщики: целлюлозная оболочка больших калибров, для производства колбас. Но эту потребность полностью закрывают отечественные производители пластиковых оболочек со своими новыми разработками — проницаемыми пластиковыми оболочками. «Об отсутствии проблем с оболочками в мясоперерабатывающей промышленности говорят полные полки магазинов, где представлены все виды колбас, без каких-либо исключений»,— отметили в ассоциации.

Ольга Мордюшенко