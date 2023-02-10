Вынесен первый приговор за неисполнение приказа в зоне спецоперации

Гарнизонный военный суд Севастополя приговорил почти к трем с половиной годам исправительной колонии двух российских военнослужащих, отказавшихся исполнять приказ во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили «Ъ» в суде.

По данным материалов дела, в сентябре 2022 года под Херсоном двое военных из Белогорского гарнизона Амурской области отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей, упреждая прорыв противника.

«Старший прапорщик был лишен судом звания и получил три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядового осудили на три года и четыре месяца колонии»,— уточнили в суде. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Александр Дремлюгин, Симферополь