Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вынесен первый приговор за неисполнение приказа в зоне спецоперации

Гарнизонный военный суд Севастополя приговорил почти к трем с половиной годам исправительной колонии двух российских военнослужащих, отказавшихся исполнять приказ во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили «Ъ» в суде.

По данным материалов дела, в сентябре 2022 года под Херсоном двое военных из Белогорского гарнизона Амурской области отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей, упреждая прорыв противника.

«Старший прапорщик был лишен судом звания и получил три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядового осудили на три года и четыре месяца колонии»,— уточнили в суде. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...