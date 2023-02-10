Власти Томской области собирают заявки на «мусорную» концессию стоимостью 2,4 млрд рублей

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области разместил на официальном сайте госторгов предложение ООО «Томская региональная концессионная компания» (ТРКК) о заключении концессии для строительства в регионе мусоросортировочного комплекса (МСК) с полигоном. Альтернативные заявки принимаются до 28 марта. Если их не будет, концессию власти заключат с ТРКК.

Предложенный ТРКК вариант концессии предполагает создание вблизи северной площадки промпарка «Томск» мусоросортировочного комплекса мощностью до 250 тыс. тонн с полигоном для компостирования до 100 тыс. тонн отходов в год. Предельная стоимость объекта – около 2,4 млрд руб. Проект компания планирует завершить до ноября 2024 года.

В сентябре администрация Томской области сообщала, что рассматривает предложение о заключении концессии на строительство МСК от ООО «Томская концессионная компания» (ТКК). По данным «СПАРК-Интерфакс», у ТКК и ТРКК есть один общий совладелец: Дмитрию Сыроваткину принадлежит 24% в ТКК и 5% (через ООО «АБФ проект») – в ТРКК. Он же владеет 55% в ООО «АБФ логистик», которое является одним из региональных операторов по обращению с ТКО в Томской области.

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Дарья Решетникова