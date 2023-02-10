По делу о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке арестован второй обвиняемый

Суд в Новосибирске избрал меру пресечения второму фигуранту дела о взрыве бытового газа в жилом доме. Решением суда 25-летний Евгений Кавун арестован на два месяца – до 9 апреля. Свою вину он категорически отрицал. Он подтвердил в суде, что проводил работы в доме, где позднее произошел взрыв, за несколько дней до происшествия: «Если бы была утечка газа, то жильцы бы ее почувствовали». Он также отметил, что оборудование, которое использовал для ремонтных работ - сертифицированное. По мнению Евгения Кавуна, причиной трагедии могла стать халатность кого-либо из жильцов дома, не соблюдавшего требования безопасности.

Сегодня также на этот срок была арестована другая фигурантка дела 45-летняя Ирина Урбах.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК (факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальное наказание по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

Взрыв газа 9 февраля обрушил два подъезда в пятиэтажном доме. Погибли 13 человек, включая двухлетнего ребенка. Семеро находятся в больницах города с различными травмами.

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Илья Николаев, Оксана Павлова