Власти планируют инвестировать в развитие Новой Москвы 7 трлн рублей до 2035 года

Около 7 трлн руб. планируется вложить в развитие Новой Москвы до 2035 года, рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин на конференции «Девелопмент новой эпохи», организованной ИД «Коммерсантъ». При этом, по его словам, 2,8 трлн руб. из этой суммы будет направлено на строительство жилой недвижимости, 2,2 трлн руб. — на коммерческую недвижимость и около 1 млрд руб. — на развитие транспортной инфраструктуры.

«На сегодняшний день в Новую Москву проинвестировано, начиная с 2012 года, 3,15 трлн руб. Из них 2,47 трлн руб. — это внебюджетные деньги, и почти 600 млрд руб. — средства города Москвы. С каждым годом мы видим, что доля города немного снижается, а доля инвесторов и застройщиков — увеличивается»,— отметил господин Жидкин.

Глава ведомства также добавил, что за десять лет количество рабочих мест в Новой Москве утроилось и на сегодняшний день превышает 280 тыс. По его словам, сейчас около 65% жителей Новой Москвы остаются на ее территории и находят здесь рабочие места.

Как ранее сообщал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, более 40% введенного в столице жилья в 2022 году пришлось на Новую Москву.