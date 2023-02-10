Арестована подозреваемая по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Центральный райсуд Новосибирска заключил до 9 апреля под стражу омичку Ирину Урбах по уголовному дело о взрыве газа в многоквартирном жилом доме 39 по ул. Линейная, в результате которого погибли 13 человек. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат фигурантки дела настаивал на подписке о невыезде для своей подзащитной, но суд в этом ему отказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна задержали вчера сотрудники правоохранительных органов. Им инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее человеческие жертвы). Согласно версии следствия, представляясь сотрудниками компании «Межрегионгаз сервис», они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной. «9 февраля этого года из-за утечки газа из газоиспользующего оборудования и произошел взрыв», — сообщили в СУ СКР по региону. Ночь задержанные провели в ИВС. Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.

В суде Ирина Урбах сообщила, что помимо 39-го дома были заявки и двух квартир доме № З7. Работы в доме №39 они, по ее словам, проводили 6 февраля. «мне очень жаль, но я не знаю кто в этом виноват», - сказала она в суде, добавив, что по делу необходимо провести экспертизу.

В Новосибирске в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме, по предварительным данным, погибли 13 человек, включая двухлетнего ребенка, еще девять пострадали. Глава региона Андрей Травников заявил о нецелесообразности восстановления дома, в котором обрушились два подъезда из четырех. Сегодня в регионе объявлен День траура по погибшим.

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Илья Николаев