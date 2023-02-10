Умер первый премьер Казахстана Сергей Терещенко

Первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко умер в возрасте 72 лет в больнице Астаны после продолжительной болезни. Об этом сообщили «РИА Новости» в правительстве Казахстана. Сергей Терещенко был премьером независимого Казахстана с 1991 по 1994 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Терещенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Сергей Терещенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Сергей Терещенко занимал 45-е место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана 2022 года по версии Forbes Kazakhstan. Он владел долями в ТОО «Ордабасы кус», ТОО «Александровский сад», ТОО «VITA Жетысу» (выращивание кормовых культур), строительном ТОО «Европолис Инвест», ТОО «Холдинг Д&T», а также сети кофеен «Мадлен».

С октября по декабрь 1991 года Сергей Терещенко был премьер-министром Казахской ССР, а затем три года — премьером Казахстана. С 1998 по 1999 год он возглавлял общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Нурсултана Назарбаева. С марта 1999-го по октябрь 2002 года был председателем республиканской партии «Отан».

Анастасия Ларина