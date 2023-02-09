Мэр Новосибирска: судьба 11 человек из разрушенного дома пока неясна

На месте хлопка бытового газа в Новосибирске ведется разбор завалов. По словам мэра Анатолия Локотя, развернут временный пункт помощи пострадавшим. Там сейчас находится 35 человек. «Всего в доме прописаны 117 человек. Однако есть нюансы – часть квартир была сдана в аренду. Сейчас ведется работа по телефонному обзвону жильцов дома. Пока судьба 11 человек неясна. Еще 11 находятся в больницах города. Один – смертельный случай», – сказал мэр журналистам.

Он также отметил, что пострадавшим планируется выплатить по 100 тыс. руб. «Без специальных каких-то документов. От этого начинаем. Дальше будем работать», - сказал мэр. Он также не исключил проведение дополнительных проверок газового оборудования в жилых домах. «Дождемся информации о причинах», - сказал мэр.

По его словам, причины произошедшего сейчас устанавливаются. В результате хлопка газа частично разрушены 2-й и 3-й подъезды пятиэтажного дома.

Ранее глава областного управления МЧС Виктор Орлов сообщил, что «время происшествия позволяет предполагать, что к моменту происшествия большинство людей уже убыли на работу».

По предварительным данным из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пожарные и спасатели при помощи трехколенных лестниц и высотной техники эвакуируют оставшихся людей, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. В 08:01 местного времени во время разбора завалов под обрушившемся подъездом спасатели обнаружили женщину, подающую признаки жизни. «С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение», - сообщили в МЧС.

Продолжается поиск возможных пострадавших. Разрушены около 30 квартир. Возбуждено уголовное дело.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова