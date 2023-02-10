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Власти отклонили альтернативные заявки на концессию по электросетям Железногорска

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин признал три компании, претендовавшие на заключение концессионного соглашения на реконструкцию и эксплуатацию электросетевого хозяйства города, не отвечающими требованиям. Теперь власти вправе подписать договор с инициатором концессии – АО «Красноярская региональная энергетическая компания» («КрасЭКо»).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект соглашения с «КрасЭКо» был опубликован на сайте госторгов для приема альтернативных предложений. В итоге были отклонены все три поступившие заявки – от ООО «Ангара», ООО «Барракуда» и ООО «СГК “Энергия”».

Вариант концессии, предложенный «КрасЭКо», предполагает, что компания за свой счет реконструирует и будет эксплуатировать объекты электросетевого хозяйства Железногорска. Предельная сумма инвестиций в модернизацию оборудования составит 303,5 млн руб. Соглашение будет действовать до июня 2047 года, ввести в эксплуатацию реконструированные объекты концессионер должен до конца 2034 года.

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Дарья Решетникова

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