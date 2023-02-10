«Курскпроминвест» может продать под застройку жильем 13 га в Курске

Глава и владелец группы «Техноком» Вячеслав Ковалев выставил на продажу площадки под застройку в Москве и Курске. С предложением о покупке с описанием активов ознакомился «Ъ».

В Курске к продаже планируются 13 га под застройку жильем на 150 тыс. кв. м. Площадка принадлежит ООО «Курскпроминвест», которым через московское ООО «Техноком» владеет Вячеслав Ковалев. В «Технокоме» «Ъ» комментарий не предоставили, связаться с самим господином Ковалевым не удалось.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Курскпроминвест» зарегистрировано в Курской области в декабре 2003 года для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 69,1 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 3,9 млн руб., чистая прибыль — 131 тыс. Директор и владелец — Вячеслав Ковалев.

По собственным данным, «Техноком» работает с 1990 года на российском строительном рынке алюминиевых светопрозрачных конструкций. Специализируется на проектировании, производстве и монтаже алюминиевых конструкций, вентилируемых фасадов, остеклении. Также занимается жилищным строительством. В числе проектов — элитный комплекс апартаментов «Резиденция Тверская» в центре Москвы.

О планах по реновации 14 га в Курске читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Инженер" предложил курянам "термосы"».

Дарья Андрианова, Халиль Аминов, Александр Прытков

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