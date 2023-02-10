Красноярские власти обновили стратегию развития северных территорий с учетом новых масштабных инвестпроектов

Власти Красноярского края утвердили новую редакцию стратегии социально-экономического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных малочисленных народов региона. Она рассчитана до 2035 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

«Северные и арктические территории Красноярского края находятся на пороге крупных преобразований. Очевиден интерес к ним со стороны крупного российского и международного бизнеса. В ближайшее десятилетие здесь планируется реализация масштабных инвестпроектов – в том числе, входящих в КИП «Енисейская Сибирь», в нефтегазовом, угольном и металлургическом секторе. В этих условиях региону важно иметь четкую позицию в вопросах социально-экономической повестки, регулирования развития стратегически важного региона, обеспечения согласованности действий общества, власти и бизнеса»,– приводится в сообщении пресс-службы краевого правительства комментарий заместителя председателя правительства Сергея Верещагина. По его словам, в документе учитываются интересы коренных жителей Севера, во главу «угла поставлено поэтапное повышение уровня жизни северян по всем направлениям».

Согласно приложению к стратегии, ожидаемая продолжительность жизни красноярских северян увеличится с 69,8 года в 2020 году до 77,1 года в 2035-м. Уровень зарегистрированной безработицы в 2035 году не будет превышать 3%. Объем промышленного производства в секторе добычи полезных ископаемых, по прогнозу авторов стратегии, вырастет с 616 млрд руб. в 2020 году до 3,923 трлн руб. в 2035-м (в ценах 2020 года).

Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие северных и арктических территорий Красноярского края, состоит из 14 пунктов. Крупнейший из них –проект ООО «Восток Ойл» по освоению нефтегазовых месторождений и строительству промышленной инфраструктуры» на 9,89 трлн руб. Предполагается, что его реализация приведет к созданию 83 тыс. новых рабочих мест. По итогам всероссийской переписи населения 2020 года численность населения северного макрорайона края составила 231,6 тыс. человек.

Предыдущая редакция стратегии была принята в 2020 году. Предполагалось, что она будет действовать до 2030 года.

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Валерий Лавский