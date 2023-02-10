Театр с особенностями

Начало 2023 года стало для участников спектакля «У меня есть друг» настоящим бенефисом. За месяц с небольшим постановка шла на сцене Норильского заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского четырежды, и каждый раз с полным залом. Начинать было сложно: режиссер и его помощники ездили перенимать опыт работы с особыми актерами, пришлось приглашать в Норильск наставников. Но получилось. Сейчас в театре готовят инклюзивный мюзикл.

Роза Новикова, благодаря которой за полярным кругом появились спектакли с участием особых артистов,— Волонтер с большой буквы. Она работает больничным клоуном, помогает местной коррекционной школе, без конца придумывает все новые мероприятия и проекты. Однажды создала семейную программу — йога на свежем воздухе для мам параллельно с играми для их особых детей. Из совместной программы и родилась идея сделать инклюзивный спектакль. Нужны были деньги. Новикова подала заявку на грант «Норильского никеля» — для этого ей пришлось создать НКО — и получила на свой проект 1,5 млн руб.

Обычного режиссерского опыта для такого спектакля мало — режиссеру Норильского заполярного театра Тимуру Файрузову пришлось ездить учиться в Петербург, приглашать в Норильск консультантов. У инклюзии в театре свои законы, объясняет Файрузов. Не надо втискивать человека с особенностями в обычную пьесу. Режиссер должен создать для особых актеров комфортную дружественную атмосферу, в которой они смогут раскрыться. Из их высказываний и действий и рождается сюжет.

Файрузов вдохновлен: «Потрясающий материал! Сюр! Хармс!»

В спектакле шесть актеров с ментальными нарушениями и шесть обычных. Это надежная схема. Если на сцене только люди с ментальными особенностями, действие сильно рискует свернуть не туда. Обычные актеры следят, чтобы этого не произошло.

Сцена огорожена двумя рядами высоких светильников: слева — белые, справа — нежно-оранжевые. 12 человек в балахонах под цвет фонарей сидят кружком. «У меня есть друг, он мечтает полететь во Францию»,— заводит один. «Мой друг мечтает стать полицейским»,— подхватывает другой. За ним третий, четвертый… Выкрики объединяются, накладываются друг на друга, резонируют. Потом все летят на далекую планету и встречаются с ее жителями. Шесть пар, все по-разному, исполняют танец первого знакомства. Подходят и отскакивают, верещат, осторожно дотрагиваются. И мирно усаживаются рядом. Все это очень необычно, живописно и заставляет о многом задуматься.

Малая сцена, где идет спектакль, вмещает 50 зрителей. Уже первый показ собрал полный зал, и с тех пор аншлаги не прекращаются. Поэтому Роза и Тимур решили идти дальше: поставить мюзикл. Репетируют в местном колледже искусств, а вместе с особыми актерами играют студенты. Файрузов поделил состав на мини-группы, где особые артисты придумывают стихи, а студенты — музыку для них. Довольны все. На одной репетиции вдохновенно исполняют типично норильскую песню собственного сочинения «А белый снег кружит в мое окно». На другой — вооружившись кто ложкой, кто доской для стирки, пытаются нащупать общий ритм. На третьей — кружатся парами по залу, учась чувствовать партнера.

Галю Денисову, одну из участниц будущего мюзикла, возит на репетиции мама Лариса — самой, с ее диагнозом, Гале не добраться. Это час на автобусе с пересадкой, но занятия Галя не пропускает. «Даже в минус 50 теребит меня: мама, опять хочу на репетицию, поехали»,— говорит Лариса.

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Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда