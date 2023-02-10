Татарстан добился прощения

Татарстану, чей государственный долг к началу 2023 года превысил 100 млрд руб., удалось списать часть задолженности по бюджетным кредитам федерального центра. Как следует из дополнительных соглашений, подписанных с Минфином РФ, республике простили 1,7 млрд руб. долга. На эту сумму в 2021 году в федеральный бюджет поступили налоги от реализации инвестиционных проектов в Татарстане. Теперь этот документ должен утвердить Госсовет республики. В парламенте надеются, что такие списания «и дальше будут идти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Госсовет Татарстана внесен проект закона об утверждении дополнительных соглашений между правительством республики и Минфином РФ. Данным документом пересматривается график погашения Татарстаном задолженности перед федеральным центром в связи со списанием части долга в размере 1,73 млрд руб.

Государственный долг Татарстана на 1 января 2023 года, по данным Минфина России, составил 105,3 млрд руб. Из них 98,5 млрд руб. приходятся на бюджетные кредиты федерального центра, а 5,3 млрд руб. — на государственные гарантии, предоставленные республикой. Татарстан находится на пятом месте среди российских субъектов по размеру госдолга. Больший объем заимствований только у Московской области (289,9 млрд руб.), Москвы (156 млрд руб.), Нижегородской области (133 млрд руб.), Краснодарского края (112,6 млрд руб.) и Свердловской области (106,4 млрд руб.). В то же время по объему бюджетных кредитов Татарстан занимает первое место.

Значительная часть кредитов у республики накопилась во время подготовки к Универсиаде 2013 года в Казани, которая обошлась в 228 млрд руб. Из них 63,5 млрд руб. республика взяла в долг у бюджета России. Еще 3,4 млрд руб. в качестве кредита от федерального центра в те годы были привлечены на ликвидацию последствий засухи и поддержку моногородов. В конце 2012 года федеральный центр предоставил республике рассрочку погашения общего долга в размере 67 млрд руб. на 10 лет под 0,5% годовых. В мае 2015 года Госсовет республики утвердил дополнительные соглашения с Минфином РФ, предусматривающие снижение ставок по этим кредитам с 0,5% до 0,1% годовых. В конце 2020 года основная часть долга была реструктуризирована повторно. По новым соглашениям, погасить этот долг Татарстан должен лишь к 2034 году.

Республика брала кредиты и на другие проекты, в том числе на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. Также средства привлекались на покрытие бюджетного дефицита. Выплата этих долгов также была отсрочена.

В 2022 году Татарстан получил 14,3 млрд руб. на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов. Эти средства необходимо будет вернуть в 2024–2037 годах. Однако часть их (в размере налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации этих проектов) может быть списана, говорил ранее министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Такая схема списания долга предусмотрена постановлениями правительства РФ №1704 и №1705, подписанными 19 октября 2020 года премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В документах говорится, что списанию подлежит задолженность субъекта РФ «в объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов». Пресс-служба президента Татарстана ранее сообщала о планах вложить 16,7 млрд руб. в инфраструктуру для будущих заводов по фракционированию плазмы крови, по производству полимерных труб, производственно-складских и логистических комплексов и других проектов. Было подготовлено 16 инвестиционных проектов, в том числе пять — на территории ОЭЗ «Иннополис» и один — в ОЭЗ «Алабуга». Какие из них были утверждены, власти республики не сообщали.

Решение о списании Татарстану долга в размере 1,73 млрд руб. принято в рамках этой схемы. «Списать указанную задолженность в объеме поступления в 2021 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов»,— сказано в распоряжении Михаила Мишустина от 23 ноября 2022 года. Кроме Татарстана долг списали только Московской области в размере 136 млн руб.

Дополнительные соглашения о пересмотре графика погашения оставшегося долга были подписаны 30 декабря прошлого года премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным и первым заместителем Минфина РФ Леонидом Горниным. Списание госдолга привело не только к сокращению его размера, но и уменьшению процентов за пользование кредитами на 3,9 млн руб. в 2023–2025 годах, в том числе в текущем году — на 1,7 млн руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что проект об утверждении дополнительных соглашений может быть утвержден Госсоветом на заседании в феврале. На следующей неделе документ рассмотрит парламентский комитет по бюджету, налогам и финансам. Его председатель Леонид Якунин («Единая Россия») сообщил „Ъ“, что это первый случай списания госдолга республики, однако он выразил уверенность, что в дальнейшем удастся добиться сокращения долга еще на большую сумму. «Списание и дальше будет идти, однозначно»,— заверил он „Ъ“. Ранее Радик Гайзатуллин говорил, что таким образом можно списать до 73 млрд руб. долга. „Ъ“ направил запрос в министерство финансов Татарстана, но ответ на него пока не поступил.

Кирилл Антонов