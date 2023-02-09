Число погибших от землетрясений в Турции превысило 17 тыс. человек, свыше 70 тыс. пострадали

Власти Турции сообщили, что по данным на вечер 9 февраля в результате произошедших три дня назад землетрясений погибли 17 134 человека, пострадали — 70 347. По последним данным, которые приводило AFP, в Сирии число погибших составило 3162 человек. По информации ООН, число пострадавших в Сирии приближается к пяти тысячам.

«30 360 человек переселено из регионов бедствия в другие районы»,— сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Эпицентр расположен в городе Кахраманмараш. Позже в тот же день землетрясение произошло в центральной части Турции. Его магнитуда — 7,6.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение самым сильным с 1939 года. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

Лусине Баласян