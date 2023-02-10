Решения выносят из-под обстрелов

Представители компаний и физлиц из Черноземья, работающих на обстреливаемых украинскими силовиками приграничных территориях, жалуются на сложности с участием в судебных заседаниях, на которых необходимо их присутствие. Суды, впрочем, эти аргументы отклоняют, считая, что стороны могут направить документы в электронном виде или нанять местного представителя. Эксперты расценивают позицию судов как обоснованную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стороны гражданских и банкротных разбирательств в судах Черноземья стали заявлять о невозможности участвовать в заседаниях из-за обстрелов. Иногда в разбирательствах речь идет о сотнях миллионов рублей.

Так, в конце прошлого года арбитражный суд Курской области удовлетворил иск Экспобанка о взыскании 340 млн руб. с местного ООО «Технопарк» из-за поручительства компании за не выплативших кредиты ЗАО «Карбон» и ООО «Мелгросс». Суд обратил в пользу банка взыскания на землю и помещения, принадлежащие заемщикам, в городе Шебекино Белгородской области, который регулярно подвергается украинским обстрелам. Представитель «Технопарка» пять раз просил отложить разбирательства, ссылаясь на установленный в Белгородской области высокий («желтый») режим террористической опасности. По телефону гендиректор компании неоднократно сообщал суду, что находится на лечении, но явиться в Курск не может из-за обстрелов Шебекина. При этом он не пояснил, как обстрелы мешают выехать из города. В арбитраже посчитали, что «документальных доказательств уважительности неявки представлено суду не было», а «Технопарк» мог направить другого представителя, в том числе юриста из Курской области. Кроме того, суд неоднократно разъяснял возможность провести заседание путем видео-конференц-связи при заявлении соответствующего ходатайства. Этого сделано не было.

Ранее арбитражный суд Центрального округа отказал белгородскому ООО «Консом Плюс» (зарегистрировано в белгородском Старом Осколе, удаленном от границы и не попадавшем под обстрелы) в восстановлении срока подачи кассационной жалобы на решение о взыскании 125 тыс. руб. в пользу контрагента. Предприятие и его сотрудники с 24 февраля 2022 года «были вынуждены покинуть регион», заявили представители компании. Они также апеллировали к желтому уровню опасности. «Однако заявитель не обосновал, каким образом введение ограничительных мер препятствовало направить кассационную жалобу в электронном виде в установленный законом срок»,— заметил суд, отказывая в восстановлении срока. Ранее в «Консоме» пропустили и срок подачи апелляционной жалобы: тогда в компании сослались на нахождение директора в командировке.

Но в отдельных случаях обстрелы действительно осложнили коммуникацию. Так, арбитражный суд Воронежской области в конце прошлого года отложил судебное заседание по делу о банкротстве физлица Игоря Матусевичюса. Его представитель попросил приостановить дело о банкротстве, указав, что Матусевичюс отбывает наказание в колонии в Валуйках Белгородской области, а населенный пункт подвергается обстрелам с Украины. «Представитель должника не имеет возможности связаться с доверенным для уточнения его позиции, почтовая корреспонденция не доставляется в ИК №7 УФСИН по Белгородской области, телефонная связь отсутствует в связи с повреждениями»,— сообщил представитель должника. Заседание было отложено в том числе для документального подтверждения этих доводов.

В судах общей юрисдикции Черноземья аргумент о том, что обстрелы мешают участию в заседаниях, стороны не используют, следует из данных ГАС «Правосудие». Обстрелы фигурируют там лишь в контексте дел о дискредитации использования Вооруженных сил РФ, в деле о защите деловой репутации белгородского ГУ МЧС, а также в одном уголовном деле о вождении автомобиля в нетрезвом виде без прав: подсудимый заявил, что ему нужно было срочно вывезти семью из-под украинского огня, но ни обстрелов, ни семьи в автомобиле не было.

Уважительность причин неявки или несовершения процессуального действия в установленный срок определяется судом с учетом того, как это влияет на ход рассмотрения дела, отмечает адвокат адвокатской палаты Московской области Денис Фролов: «Система подачи документов в электронном виде работает в арбитражных судах идеально. А возможность участия в судебных заседаниях с использованием видео-конференц-связи очень зависит от конкретного суда: так, в арбитражном суде Москвы добиться его почти нереально из-за загруженности, в регионах с этим чуть проще».

В отсутствие четко прописанных критериев восстановления сроков решение принимается по усмотрению судьи, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «Единой практики признания обстрелов, обрыва связи и так далее уважительными причинами быть просто не может». По его мнению, неявка представителя участника арбитражного спора в отсутствие возможности установления видеосвязи, скорее всего, никак не повлияет на решение суда — «при условии, что позиция стороны и подтверждающие документы уже представлены должным образом».

Вынесенные в контексте аргументов об обстрелах судебные акты представляются обоснованными, отмечает адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Дмитрий Савочкин: «Подробно описаны причины вынесенных решений, предложены возможные способы взаимодействия с судом — через видео-конференц-связь или местного юриста, направление письменной позиции по почте или электронным способом». Риски неучастия в заседании возложены на участника процесса: если у суда не будет информации, возможно вынесение решения по имеющимся в деле доказательствам, подчеркивает господин Савочкин: «При этом суд может и сам признать явку лица обязательной, наложив в противном случае штраф». Подача документов через систему «Мой арбитр» в арбитражных судах удобна — в большинстве случаев от участника требуется только простая электронная подпись или графический скан подписанного документа, отмечает Дмитрий Савочкин.

Олег Мухин