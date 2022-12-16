Бизнес пересчитывает потери

Компании из регионов Черноземья начинают предъявлять Минобороны иски из-за ущерба от инцидентов на приграничных территориях. Первыми из крупных компаний заявления подали Теткинский сахарный завод (75 млн руб.) и спиртзавод «Курскпродукт» (11 млн руб.), работающие в курском поселке Теткино и находящиеся в полутора километрах от границы: они страдали не только от обстрелов и взрывов, но и от несчастного случая у военных. Судебные заседания проводятся в закрытом режиме. Юристы сомневаются, что иски будут удовлетворены: они предполагают, что доказать ущерб со стороны Минобороны предприятиям будет крайне сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два крупных приграничных предприятия — спиртзавод «Курскпродукт» (входит в государственный «Росспиртпром») и Теткинский сахарный завод группы «Моснефтегазстройкомплект» — обратились в арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании с Минобороны РФ соответственно 10,5 млн руб. и 74,7 млн руб. В первом иске речь идет об «ущербе», во втором — об «убытках, нанесенных имуществу».

В обоих разбирательствах ведомство ходатайствовало о рассмотрении дела в закрытом режиме. Представители «Курскпродукта» не были против, Теткинского сахзавода — возражали. Суд удовлетворил ходатайства. По иску сахарного завода соответчиком выступает Объединенное стратегическое командование Центрального военного округа (Екатеринбург).

Подробности исков не раскрываются из-за наличия в документах гостайны. Но оба предприятия, прилегающие друг к другу и расположенные в 1,5 км от границы, многократно попадали под украинские обстрелы.

Спиртзавод, в частности, сильно пострадал при обстреле 19 мая: тогда, по данным региональных властей, возле проходной погиб 39-летний уроженец Воронежской области, который привез на предприятие сырье, еще один водитель был ранен. В октябре в результате обстрела были повреждены электрические кабельные линии.

Сахарный завод, согласно официальным данным местных властей, пострадал еще больше. 4 марта на нем взорвался боекомплект российской боевой машины, которая ремонтировалась на предприятии. Тогда взрывы выбили стекла в домах, школе и больнице, а также лишили поселок тепла. Кроме того, только за первые три месяца с начала спецоперации по предприятию было 38 попаданий из минометов и ствольной артиллерии.

После первого же обстрела на заводе успели заменить около 200 окон; после следующих их вновь пришлось менять, рассказывали «Ъ-Черноземье» работники «Курскпродукта». При этом один из поврежденных цехов был построен в позапрошлом году.

В арбитражные суды шести регионов Черноземья иски к Минобороны РФ от приграничных компаний пока не поступали.

Из 1500 заявлений к ведомству в арбитражном суде Москвы, поданных с начала спецоперации, от компаний из Черноземья направлено около десятка, но других структур с активами в приграничье среди заявителей нет.

Следующее заседание по иску Теткинского сахзавода назначено на 27 января, спиртзавода — на 19 января.

Прогнозировать перспективы закрытого дела сложно, но убытки могут заключаться не только в ущербе, но и, например, в изъятии Минобороны какого-либо имущества, отмечает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подчеркивает, что компенсация ущерба возможна «только при условии, что лицо, привлекаемое к ответственности, совершало некие действия, результатом которых и стало причинение ущерба»: «Никто не может нести ответственность за действия, совершенные другим лицом, если иное не предусмотрено законом или другими актами. Иски предприятий могут удовлетворить только при условии, что они представят суду доказательства совершения Минобороны действий, которые причинили им ущерб».

Пока же из имеющейся информации следует, что ущерб может быть следствием действий неопределенных третьих лиц, считает господин Горбунов: «В этой ситуации истцы будут испытывать сложности с обоснованием требований, что может негативно сказаться на исходе спора».

Олег Мухин